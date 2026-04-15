Policlinico Umberto I: Primo ospedale in Italia ad adottare braccialetto hi-tech per monitoraggio continuo parametri vitali

Il policlinico Umberto I di Roma introduce il braccialetto multiparametrico Corsano per il monitoraggio non invasivo e in tempo reale di frequenza cardiaca, respirazione, saturazione di ossigeno e pressione arteriosa, rivoluzionando la sicurezza e l'efficacia dell'assistenza sanitaria.

Un innovativo braccialetto hi-tech di ultima generazione è stato introdotto nel policlinico Umberto I di Roma, diventando il primo ospedale in Italia ad adottare questa tecnologia all'avanguardia per il monitoraggio continuo dei parametri vitali dei pazienti. Questa iniziativa mira a ridefinire i modelli di assistenza sanitaria, ponendo la sicurezza del paziente al centro dell'innovazione.

Il sistema, denominato Corsano, si presenta come un braccialetto multiparametrico capace di rilevare in tempo reale e in modo non invasivo una serie di parametri vitali fondamentali: frequenza cardiaca, frequenza respiratoria, saturazione di ossigeno (SpO₂) e pressione arteriosa. A differenza dei metodi tradizionali che richiedono l'utilizzo di un bracciale pressurizzato per la misurazione della pressione, il sistema Corsano opera senza questo ingombro, garantendo un maggiore comfort per il paziente e una rilevazione più discreta.

La vera forza del sistema Corsano risiede nella sua capacità di identificare precocemente qualsiasi segnale di peggioramento delle condizioni cliniche di un paziente. Questo allarme tempestivo supporta il personale medico e infermieristico nel prendere decisioni più rapide e appropriate, riducendo potenzialmente il rischio di complicanze e la necessità di interventi d'urgenza.

Il dispositivo trova applicazione in diverse fasi del percorso assistenziale del paziente. Può essere utilizzato efficacemente su pazienti in fase pre-operatoria, per monitorare le loro condizioni prima di un intervento chirurgico, durante il recupero post operatorio nei reparti ospedalieri, e in casi selezionati, anche a domicilio, facilitando la fase di guarigione e consentendo un controllo prolungato senza la necessità di visite ospedaliere frequenti. Questa flessibilità d'uso estende i benefici del monitoraggio continuo ben oltre le mura dell'ospedale.

Il monitoraggio continuo offerto dal braccialetto Corsano rappresenta un netto passo avanti rispetto ai controlli tradizionali, che sono per loro natura intermittenti. La sorveglianza costante riduce significativamente i periodi in cui il paziente potrebbe non essere sotto osservazione diretta, migliorando in modo tangibile la qualità dell'assistenza erogata. Inoltre, questa metodologia proattiva contribuisce a diminuire il numero di complicanze mediche e a ridurre i ricoveri non programmati in unità di terapia intensiva, ottimizzando l'allocazione delle risorse sanitarie e migliorando gli esiti per i pazienti.

Francesco Pugliese, responsabile del Dipartimento di Emergenza e Urgenza dell'Umberto I, ha espresso grande soddisfazione per l'adozione di questo sistema: 'Essere il primo ospedale in Italia ad adottare il sistema Corsano rappresenta per noi un traguardo significativo e coerente con la nostra visione di innovazione al servizio della qualità delle cure. Il monitoraggio continuo dei parametri vitali rafforza la sicurezza del paziente durante tutto il percorso assistenziale, dall’ospedale al domicilio, e offre ai nostri professionisti strumenti concreti per intervenire in modo tempestivo e appropriato, in un contesto sanitario sempre più complesso'. Le sue parole sottolineano l'impegno dell'ospedale verso un futuro dell'assistenza medica sempre più proattivo e centrato sul paziente.

In concomitanza con l'implementazione del sistema Corsano, il policlinico Umberto I ha ospitato il truck Medtronic, una moderna piattaforma mobile concepita per portare l'innovazione, la formazione e il training pratico direttamente all'interno delle strutture sanitarie. Questa iniziativa mira a fornire ai professionisti sanitari un'opportunità unica di conoscere e sperimentare le tecnologie più avanzate nel campo dell'anestesia, della rianimazione e del monitoraggio dei pazienti. Attraverso un'esperienza immersiva e altamente specializzata, il truck Medtronic è progettato per supportare la crescita delle competenze cliniche del personale e per favorire l'evoluzione dei modelli di cura.

Piero Naldi, business unit director Acute Care Monitoring di Medtronic Italia, ha commentato l'iniziativa evidenziando la collaborazione tra l'azienda e le realtà sanitarie: 'Con il sistema Corsano e il truck Medtronic vogliamo affiancare concretamente i professionisti sanitari italiani, portando l’innovazione dove serve: vicino ai pazienti e a chi se ne prende cura ogni giorno'. Questa dichiarazione ribadisce la missione di Medtronic di supportare il sistema sanitario attraverso soluzioni tecnologiche avanzate e formazione mirata, con l'obiettivo finale di migliorare la cura del paziente.





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