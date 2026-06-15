Polimoda Graduate Show 2026: 19 Collezionisti Sfila la Vigilia di Pitti Uomo

Il Polimoda Graduate Show 2026 si svolge la vigilia di Pitti Uomo 110, presenta 19 collezioni finalizzate, 100 look e un premio Best Collection assegnato da una giuria di eccellenza. L'evento celebra il 40° anniversario della scuola e i processi di mentorship con i Meier.

Il Polimoda Graduate Show 2026 è la vetrina definitiva del percorso degli studenti dell'ultimo anno di Fashion Design . La serata, prevista per il 15 giugno alle 18:30, si svolge la vigilia di Pitti Uomo 110 e offre un confronto diretto con i futuri professionisti del settore, grazie alla possibilità di seguire la diretta streaming.

Il programma prevede l'esibizione di 19 collezioni finalizzate, ogni outfit frutto di un lavoro intenso di ricerca, tecnica e sensibilità artistica. Tra le proposte, 100 look sfiorano la passerella, dimostrando l'amplificato viaggio creativo degli studenti. La corresponsabilità tra studenti e docenti ha dato vita ad un evento che riflette la genesi di una nuova generazione di designer, in grado di resilire in tempi di instabilità e cambiamento globale.

Con l'augurio di celebrare il 40° anniversario della scuola, i dirigenti creativi An Vandevorst e l'intero corpo docente hanno guidato le giovani menti verso un percorso critico e coraggioso. Le collezioni presentate raccontano storie di memoria, identità culturale ed esperienze personali, trasformando pezzi di tessuto in narrazioni sensoriali e concettuali. Oltre a essere un'esposizione di stile, il Polimoda Graduate Show si configura come un vero e proprio laboratorio di savoir-faire e condivisione.

I Meier, che hanno insegnato a Polimoda 25 anni fa, sono tornati in patria per guidare i giovani tramite un processo di mentorship intraprendente. Il loro supporto ha facilitato un passaggio di conoscenza intergenerazionale, valorizzando un approccio che si fonda sull'eccellenza, sulla sensibilità e sulla presenza di una consapevolezza progettuale.

Il premio Best Collection 2026 è assegnato da una giuria di spicco avente figure rinomate nel mondo della moda e della cultura, fornendo ai vincitori un trampolino per la loro evoluzione professionale. L'evento, con oltre 100 partecipanti provenienti da 34 paesi, ha al cuore la promessa di una moda più inclusiva, interconnessa e autentica, in cui l'arte della sartoria danza in armonia con l'umanità e l'identità





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