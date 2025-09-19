Politano brilla nel City: una prestazione eroica oscura il ritorno di De Bruyne

Matteo Politano, nonostante non fosse la stella più attesa, si è reso protagonista di una prestazione superlativa contro il Manchester City, dimostrando grande versatilità, spirito di sacrificio e leadership. La sua partita ha quasi oscurato il ritorno di De Bruyne, mettendo in risalto l'importanza di Politano per il Napoli.

Doveva essere la serata di Kevin De Bruyne e del suo gran ritorno a Manchester, ma è stata - per certi versi - quella del compagno di squadra che gli era accanto durante l’inno della Champions, che ha provato a dargli forza con una pacca sulla spalla quando all’Etihad fioccavano striscioni dedicati a King Kev e nel cuore del belga, probabilmente, c’era un mix di emozioni difficili da descrivere. Matteo Politano era lì, anzi, Matteo Politano era ovunque sul prato verde di Manchester.

Ha fatto tutto, il ragazzo che in fin dei conti sarebbe un attaccante. S’è ritrovato anche capitano, quando Di Lorenzo s’è fatto espellere per aver fermato Haaland lanciato a rete. Fascia al braccio e leadership moltiplicata alle stelle. Più che un esterno, un terzino destro, ad aiutare Spinazzola nei raddoppi, a fare la fascia in quelle poche volte in cui ha potuto avere abbastanza campo da percorrerla. Chilometri e salvataggi: un duello continuo con Doku, la freccia belga del Manchester City. Un cuore così, una fatica immensa, ma di quelle che gasano. Pronto in ogni situazione, anche quando ha agganciato al volo un lancio di 70 metri di Milinkovic-Savic. Stop a seguire, O’Reilly puntato, poi involontariamente anche abbattuto. Avrebbe potuto proseguire l’azione, ma s’è preoccupato dell’avversario, colpito da un pestone - di quelli che fanno male - sulla gamba. Ha provato a imbeccare Hojlund e McTominay, rientrando sul sinistro, ma il City era ovunque a togliere il respiro. Anche a lui, che di polmoni ne ha almeno uno in più. Gigantesco in tutti i sensi, anche quando al secondo minuto di recupero del primo tempo ha praticamente salvato sulla linea un tiro di Reijnders rischiando sì l’autogol, ma fidandosi ciecamente del suo portiere, Milinkovic-Savic, pronto a evitare la beffa a lui e a tutto il Napoli. Ha esultato come se avesse segnato, battendo il petto, cercando energia per resistere dai 2.700 tifosi azzurri presenti all’Etihad. È tornato negli spogliatoi da leone, dopo aver lottato e ringhiato su Doku e su tutto il City per un tempo intero nonostante le immense difficoltà, cresciute in modo esponenziale quando si è ritrovato in dieci con i compagni.\Il secondo tempo ha visto un Napoli in difficoltà crescente, con il City che ha aumentato la pressione. L'espulsione di Di Lorenzo ha complicato ulteriormente la situazione, costringendo Politano a un lavoro difensivo ancora più intenso. L'allenatore Conte, consapevole del rischio di perdere Politano per un'altra ammonizione, ha deciso di sostituirlo. L'uscita di Politano ha segnato un punto di svolta nella partita. Il City, approfittando della superiorità numerica e della stanchezza degli avversari, ha aumentato il ritmo e ha trovato il gol con Haaland, su un assist magistrale di Foden, e poi con Doku, che ha sfruttato gli spazi creati tra Spinazzola e Beukema. La difesa del Napoli, pur combattendo con tutte le sue forze, non è riuscita a contenere l'attacco del City, che ha dimostrato tutta la sua superiorità tecnica e fisica. La sconfitta, sebbene dolorosa, non ha oscurato la prestazione di Politano, che ha dimostrato grande impegno, sacrificio e versatilità, adattandosi a diverse posizioni in campo e mettendo in mostra tutte le sue qualità, fino a quando è stato necessario. La sua prestazione, per un momento, ha rubato la scena al tanto atteso ritorno di De Bruyne, mettendo in evidenza la forza e la determinazione di un giocatore che ha dato tutto per la sua squadra.\Nonostante la sconfitta, la partita ha evidenziato la resilienza e la determinazione di Politano, che ha lottato fino alla fine. La sua prestazione, caratterizzata da grande sacrificio e spirito di squadra, ha lasciato un segno indelebile nell'incontro. Matteo Politano, pur non essendo il protagonista atteso della serata, ha dimostrato di essere un elemento fondamentale per il Napoli, capace di dare il massimo in ogni situazione e di sacrificarsi per i suoi compagni. La sua capacità di adattamento, la sua grinta e la sua dedizione al lavoro sono state evidenti per tutti, guadagnandosi il rispetto e l'ammirazione dei tifosi. La partita contro il Manchester City, purtroppo, non si è conclusa con il risultato sperato, ma ha offerto l'opportunità di celebrare l'impegno e il valore di un giocatore come Politano, che ha dimostrato di essere un esempio di professionalità e di attaccamento alla maglia. La sua prestazione è stata una vera e propria lezione di calcio, un esempio di come, anche di fronte alle difficoltà, sia possibile dare il massimo e onorare i colori della propria squadra





