Il sindaco Giuseppe Sala respinge le critiche di Fratelli d'Italia sul nome dell'albero di Duomo, difendendo il progetto solidale e definendo la disputa sterile.

Il Comune di Milano è al centro di un acceso dibattito pubblico riguardante la scelta del nome da assegnare al tradizionale albero di Natale situato in piazza Duomo. La decisione di intitolarlo "Albero del Dono" invece del classico "Albero di Natale" ha scatenato un'ondata di polemiche, trasformando una cerimonia festiva in un terreno di scontro politico e culturale tra amministrazione comunale e partiti di opposizione.

La contesa sul nome dell'albero di Duomo

La discussione ha preso piede rapidamente, con Fratelli d'Italia che ha attaccato frontalmente il sindaco Giuseppe Sala accusandolo di attuare una censura contro le tradizioni milanesi. Questa posizione è stata immediatamente sostenuta da altri partiti del centrodestra e da varie personalità, riempendo i social network e portando la questione anche in ambito mediatico tradizionale. Lo showman Fiorello, durante la sua trasmissione radiofonica La Pennicanza di giovedì 26 novembre, ha espresso la sua ferma opposizione alla decisione, definendola una rottura ingiustificata con la cultura popolare e un tentativo di cancellare identità storica.

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Fiorello chiede il ritorno alle tradizioni

Fiorello ha dichiarato con ironia che tale richiesta non proviene da alcuna minoranza religiosa offesa, ma nasce da una perdita di buon senso civico. Il conduttore ha elencato vari scenari futuri, dall'intelligenza artificiale agli alieni, sostenendo che almeno il Natale dovrebbe rimanere intatto. Ha proposto di mantenere il nome tradizionale e ha invitato i cittadini a recarsi in Duomo con cartelli per reclamare l'identità originale dell'albero, scherzando anche su possibili alternative linguistiche assurde per evitare i termini tradizionali.

Le difese di Palazzo Marino e il progetto solidale

Il sindaco Giuseppe Sala ha risposto definendo la polemica meschina e ignorante, ricordando che nel 2020 l'albero portava già il nome "Albero del Dono" senza suscitare lo stesso scandalo. Secondo quanto spiegato da Palazzo Marino, la denominazione deriva da un progetto specifico in cui tre sponsor sostengono attività di tre organizzazioni del terzo settore dedicate alle persone in difficoltà. Sala ha sottolineato che l'iniziativa mira a dare valore concreto alla solidarietà rather che a una semplice etichetta linguistica, mantenendo alta la tensione nei confronti di chi contesta la scelta.

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Controversie sul cristianesimo e risposte politiche

Il primo cittadino ha ulteriormente alzato i toni sfidando apertamente i critici sul tema della pratica religiosa. Sala ha affermato di essersi recato a messa domenica e ha chiesto ai detrattori, in particolare a Deborah Dell'Acqua, vice coordinatrice milanese di Fratelli d'Italia, di dimostrare la loro fede praticante per poter insegnare il valore del cristianesimo. Ha invitato apertamente la dirigente a incontrarlo per discutere del punto, rigettando l'accusa di essere contro la tradizione religiosa milanese.

Dettagli sull'albero e prossime scadenze

L'albero, alto 26 metri, è giunto nella notte di lunedì da Levico Terme in provincia di Trento. La cerimonia di accensione ufficiale è prevista per venerdì 4 dicembre, anticipando la data tradizionale della festa di Sant'Ambrogio. Questa scelta mira a dare il via anticipata alle festività natalizie in città, dimostrando la volontà dell'Amministrazione di procedere con la programmazione senza farsi distrarre dalle polemiche di basso livello, come ribadito dal sindaco in chiusura di dichiarazione.