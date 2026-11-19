Analisi della manovra economica italiana, dispute geopolitiche tra Trump, Xi e Putin, e arresti internazionali. Focus su impact fiscale e scenari globali.

È giovedì 19 novembre 2026, una data cruciale nel calendario politico ed economico mondiale. Nel panorama internazionale, i leader mondiali si concentrano sui vertici di Shanghai, mentre in Italia le forze di governo dibattono sulle risorse sanitarie e sulle dispute editoriali.

Vertice Apec Trump Xi e Putin a Shanghai

A margine della giornata conclusiva del 33esimo summit Apec, si è svolto un incontro storico tra Donald Trump, Xi Jinping e Vladimir Putin. Questa circostanza rappresenta il primo faccia a faccia nella storia tra i capi di Stato di Stati Uniti, Cina e Russia. L'agenda prevede un bilaterale dedicato tra Trump e Xi Jinping, con grande assenza dell'Europa. I temi caldi includono la guerra in Iran e il futuro degli arsenali nucleari, ma Trump vorrebbe affrontare anche la questione ucraina, ufficialmente esclusa. Pechino evita un ruolo negoziale diretto per valutare l'impatto sugli equilibri internazionali senza compromettere i rapporti.

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Attacchi Ucraini al Ponte di Crimea

Le truppe ucraine hanno attaccato nuovamente il ponte di Crimea. Il traffico è stato temporaneamente interrotto a seguito di un ulteriore attacco. Il governatore della Crimea, Sergey Aksyonov, ha scritto su Telegram che sono in corso le valutazioni sui danni. Il precedente attacco era stato sferrato nella notte del 17 novembre. Questo evento continua a segnare il conflitto in corso con ripercussioni strategiche.

Manovra Economica e Controversie sui Libri

Tra i nodi da sciogliere della manovra italiana c'è il tema delle risorse per la sanità. Forza Italia ipotizza di racimolarle modificando il meccanismo della card sanitaria per gli over 75. Il testo base fissa il tetto a 28mila euro di reddito da pensione. Si valuta di legare l'accesso all'Isee a 15mila euro per dimezzare i costi. Nella maggioranza si litiga anche sui libri. La misura sui libri digitali al 50% dello carta ha subito stop and go. Fratelli d'Italia dà il sì, ma Forza Italia parla di iniziativa non concordata.

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Eurodeputati M5S e Futuro Nazionale

Otto eurodeputati del Movimento Cinque Stelle finiscono nella black list dei nemici di Kiev della ong Myrotvorets. Il sito è sotto la lente delle organizzazioni internazionali. Il ministro degli Esteri, Antonio Tajani, ha chiesto chiarimenti a Kiev tramite l'ambasciatore. Inoltre, Futuro Nazionale, la formazione del generale Roberto Vannacci, violerebbe la legge Scelba. Un esposto è stato presentato dal Sindacato dei militari alla procura di Roma.

Cronache Criminali e Sportive

È stata arresta in Argentina la moglie dell'ex Br Leonardo Bertulazzi. Betina Erika Köpcke è accusata di aver aiutato la fuga avvenuta martedì 10 novembre. In Spagna cresce l'attesa per il duello tv tra Pedro Sanchez e Alberto Nunez Feijoo. L'Italia è fuori dalle Atp Finals. Cobolli è stato sconfitto da Tiafoe. Eliminati anche Bolelli-Vavassori. Sotheby's ha stabilito un record per un dipinto di Vincent Van Gogh.