Politica estera italiana: tra tensioni con Trump e rischi di radicalizzazione

Analisi delle recenti tensioni tra Italia e Stati Uniti sotto l'amministrazione Trump, con focus sulle divisioni interne alla politica italiana e il rischio di una campagna elettorale incentrata su temi internazionali.

La politica estera italiana si trova al centro di un acceso dibattito, dopo le recenti tensioni tra il governo di Roma e l'amministrazione Trump . La rottura tra Washington e Roma, che sembra mettere in discussione decenni di alleanza euro-atlantica, è solo la punta dell'iceberg.

Ciò che preoccupa maggiormente è l'inizio di una campagna elettorale che durerà circa un anno, caratterizzata da uno scontro tra anti-americani, legittimati dall'essere anti-Trump, e filo-russi, convinti di poter trarre vantaggio dalla destabilizzazione di un paese cardine della Nato. Questo conflitto sulla collocazione internazionale dell'Italia rischia di avere conseguenze nefaste per qualsiasi vincitore, poiché gli amici di Vladimir Putin si trovano in entrambi gli schieramenti: alcuni espliciti, altri che si nascondono dietro critiche all'atlantismo e alla presunta condiscendenza della premier Meloni verso gli Stati Uniti.

Il paradosso è evidente. Donald Trump viene talvolta esaltato per i suoi rapporti con Putin e Xi Jinping, mentre in altri momenti viene vituperato per il suo atteggiamento amichevole verso Meloni, prima di criticarla duramente. Matteo Renzi, reduce dall'omaggio a Barack Obama, accusa la premier di fallimento politico dopo l'umiliazione subita da Trump, mostrando una soddisfazione per l'infortunio della rivale che trascura la solidarietà istituzionale richiesta dal presidente della Repubblica.

Renzi non è filo-russo, ma è desideroso di riportare il centrodestra all'opposizione, mescolandosi con coloro che usano la politica estera come strumento per giochi interni. I 5 Stelle appaiono ambigui nel rapporto con il Cremlino, così come Nicola Fratoianni e Angelo Bonelli, uniti nell'accusare il riarmo e nel chiedere una Nato limitata. A destra, Roberto Vannacci esprime apertamente posizioni che altri nella Lega pensano, fornendo probabilmente motivi di soddisfazione ai servizi segreti russi.

Il conflitto senza precedenti tra Washington e Roma ha portato la politica estera in primo piano, diventando il principale motivo di confronto per i prossimi mesi. Durante la Prima Repubblica, c'era condivisione delle alleanze, dalla Nato all'Unione europea. Ora si ricomincia da capo, con la logica che vorrebbe l'intero arco parlamentare unito attorno alla premier per proteggere le scelte internazionali dalle polemiche quotidiane. Invece, accadrà il contrario, con il rischio di una crescente radicalizzazione.

Meloni si aspettava un nuovo attacco da Trump e ha scelto la linea dura, affermando di non tornare sull'argomento ma lasciando intendere che dipende dalle prossime mosse del presidente americano. Intanto, in Fratelli d'Italia c'è spaesamento, timori per export e dazi, e si guarda al più conciliante Rubio





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