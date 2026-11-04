Analisi del parallelo tra il voto Usa e le riforme italiane. Il governo Meloni riduce la scuola pubblica e incentiva quella privata, mentre la sanità affronta tagli e liste d'attesa.

Il recente scrutinio delle elezioni di mid-term negli Stati Uniti ha sollevato interrogativi significativi sul futuro politico dell'Italia, benché i sistemi elettorali dei due Paesi presentino differenze strutturali incolmabili. Non è il risultato numerico in sé ad interessare i commentatori, ma l'emergere di una nuova consapevolezza politica transatlantica che unisce cittadini di diverse fedi e orientamenti contro il predominio economico delle élite.

Elezioni Usa e nuove bandiere politiche

I democratici hanno riconquistato il controllo del Congresso statunitense, sottraendolo alla gestione del presidente Donald Trump grazie a una mobilitazione centrata su tre pilastri fondamentali: il costo della vita, l'accesso alla sanità e la qualità dell'istruzione. Figure emergenti, come il candidato nel Texas con formazione cristiana, hanno delineato un profilo politico originale, definendo i miliardari come la minoranza responsabile della crisi nazionale.

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Questa percezione di un Occidente non composto da milionari, ma da una maggioranza modesta o povera, risuona chiaramente anche in Italia. Le stesse tematiche hanno spinto decine di migliaia di giovani nelle piazze italiane, reclamando risposte concrete da parte delle istituzioni invece di focalizzarsi esclusivamente sui fenomeni di ordine pubblico minori.

La manovra Meloni-Valditara contro il pubblico

La proposta di legge di bilancio del governo Meloni colpisce proprio i settori che hanno determinato la vittoria democratica negli Stati Uniti, ovvero sanità e istruzione, oltre a erodere ulteriormente il potere di acquisto degli stipendi attraverso l'inflazione. A Palazzo Chigi, il governo attuale sembra voler evitare l'errore attribuito a Trump di dare la colpa ai governi precedenti, assumendosi invece le responsabilità dirette delle proprie decisioni.

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Il decreto del ministro dell'Istruzione, Antonio Valditara, impone ai provveditori e ai dirigenti scolastici di riorganizzare le classi per limitare la presenza di alunni stranieri a un massimo del 30 per cento, potenziando parallelamente l'insegnamento della lingua italiana. Questo obbligo diventerà vincolante dal primo ottobre 2026, richiedendo risorse professionali che la stessa manovra finanziaria sta eliminando.

Tra tagli al personale e incentivi alla privata

La bozza della legge finanziaria per il 2027 prevede un drastico ridimensionamento del personale della scuola pubblica, con la riduzione di 4.925 insegnanti e 2.049 dipendenti amministrativi e tecnici. Questo calo di circa 7mila unità, sommato ai precedenti tagli della manovra economica, porta il totale a 14mila posti di lavoro in meno, interessando prevalentemente docenti precari e di sostegno.

Il governo giustifica questa riduzione strutturale con la crisi demografica e il calo dei nati dal 2015, ma non ha previsto alternative didattiche come le pluriclassi o le reti scolastiche. Il ministro Valditara ha accusato il collega dell'Economia, Giancarlo Giorgetti, di non averlo informato in anticipo sui tagli, evidenziando una profonda frattura all'interno dell'esecutivo.

Sanità tra oneri privati e defaunazione pubblica

Contestualmente, la manovra proroga l'incentivo di 1.500 euro per gli studenti della scuola privata, raggiungibile con un ISEE inferiore a 30mila euro e cumulabile con altri bonus regionali fino a circa 7mila euro ad alunno. Questo meccanismo, finanziato dalle tasse di tutti i cittadini, spinge molte famiglie a trasferire i figli in istituti privati, aumentando la percentuale di stranieri nelle scuole pubbliche.

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La situazione diventa critica anche nel settore sanitario, dove la legge assegna 2,4 miliardi in più alla sanità pubblica su un totale di 149 miliardi del 2026. Tuttavia, le famiglie spendono già 42,4 miliardi di tasca propria per la sanità privata e 7 miliardi in assicurazioni per evitare le lunghe liste d'attesa, lasciando oltre 6 milioni di italiani senza medico di famiglia.