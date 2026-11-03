Politiche migratorie centrosinistra: scontro su ius soli e Bossi-Fini

La bozza di programma rivela divisioni profonde tra M5S, Pd e Sinistra Italiana su cittadinanza e controllo dei flussi, con proposte contrastanti su ius soli e centri di rimpatrio.

La stesura del programma di governo della coalizione di centrosinistra ha portato alla luce profonde divergenze strategiche che vanno oltre le questioni di politica estera. Il capitolo relativo alle politiche migratorie rappresenta uno dei nodi più complessi da sciogliere, poiché i tre partiti fondanti della coalizione provengono da posizioni ideologiche molto distanti e declinano il dossier in modi significativamente differenti. Gli attori politici coinvolti dovranno impegnarsi in lunghe e articolate trattative prima di riuscire a raggiungere un'intesa unificata su un tema così sensibile e strutturale per il futuro dell'Italia.

Posizioni contrastanti sui partiti della coalizione

Il Movimento 5 Stelle risente ancora fortemente dell'impronta storica impressa dai suoi fondatori, Beppe Grillo e Gianroberto Casaleggio. I due avevano pubblicamente sconfessato nel 2013 i senatori M5S Andrea Cioffi e Maurizio Buccarella, che avevano proposto l'abolizione del reato di immigrazione clandestina. Nel programma attuale, il Movimento Cinque Stelle mantiene una lontana eco di quell'approccio, proponendo misure che risultano vicine a quelle avanzate in passato dai partiti moderati di centrodestra. A differenza del Partito Democratico e di Sinistra Italiana, che guardano verso posizioni più a sinistra, i pentastellati puntano sul superamento della legge Bossi-Fini senza specificare chiaramente l'intenzione di abrogare il reato di immigrazione clandestina.

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Giuseppe Conte ha dichiarato esplicitamente di non essere favorevole alla riforma della cittadinanza secondo il principio dello ius soli, ovvero il diritto di acquisire la cittadinanza italiana per nascita nel territorio nazionale. I rappresentanti del Movimento si fermano invece allo ius scholae, che prevede il riconoscimento della cittadinanza dopo il completamento di un ciclo di studi scolastico. Questa misura, che ne beneficerebbe esclusivamente chi è cresciuto nelle scuole italiane ed è già parte integrante del contesto sociale, è stata avanzata anche da Forza Italia prima di essere lasciata cadere in Parlamento durante la legislatura in corso. L'obiettivo dichiarato è integrare solo chi ha percorso il cammino educativo nel paese.

Proposte operative e creazione di nuovi ministeri

Appena insediato, il governo guidato da Conte ha indicato come priorità la creazione di un ministero delle politiche migratorie, una proposta che trova riscontro anche nell'agenda politica di Franco Gabrielli. L'ex capo della polizia, che ora milita nei Comitati Più Uno di Ernesto Ruffini, sostiene l'istituzione di un'agenzia o ministero dedicato per gestire la questione migratoria come materia di lavoro, integrazione e cultura, piuttosto che come semplice ordine pubblico. Questo approccio mira a deviminalizzare il tema, separandolo dalle logiche di sicurezza stretta e affidandolo a competenze specifiche.

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L'unico punto di convergenza comune tra tutti i partiti del centrosinistra, nonostante le differenze sostanziali, riguarda il superamento della legge Bossi-Fini e del sistema dei click day. Tuttavia, i dettagli operativi divergono notevolmente. I Cinque Stelle immaginano un sistema in cui i flussi migratori siano rigidamente controllati e programmati esclusivamente sulla base della domanda reale di lavoro. Le risorse risparmiate dall'abbandono del modello Albania, fondato sui centri per il rimpatrio in paesi terzi, verrebbero impiegate per accelerare le procedure di esame delle domande e per le attività conseguenti di rilascio dei permessi di soggiorno o di rimpatrio effettivo.

Reazioni delle altre forze politiche

Ouidad Bakkali, deputata del Partito Democratico di origine marocchina, ha ammesso che le questioni migratorie sono più complesse di quanto emerga dal programma dei Cinque Stelle. La deputata ha espresso ilauspicio che le posizioni reali dei partner di coalizione siano più articolate e sfumate, criticando la semplificazione imposta dal testo programmatico. Vista la prospettiva del Nazareno, la questione non deve essere trattata solo come ordine pubblico, ma come sfida di integrazione e cultura, richiedendo un approccio istituzionale dedicato che possa gestire la complessità senza ricadere in logiche securitarie obsolete.

Anche Sinistra Italiana, rappresentata dal vicecapogruppo alla Camera Marco Grimaldi, mostra una posizione netta e distinta. Il partito di Fausto Bertinotti e Maurizio Fratoianni propone l'integrazione dello ius soli con lo ius scholae e chiede il dimezzamento dei tempi di residenza per chi lavora e risiede in Italia. A differenza dei Cinque Stelle, Sinistra Italiana scrive nero su bianco che i centri per il rimpatrio devono essere chiusi e aboliti definitivamente. Grimaldi sottolinea che senza il reato di immigrazione clandestina non vi sarebbe più bisogno di strutture che trattengono persone in attesa di riconoscimento o già condanate per reati comuni.

Impatto reale e prossimi step istituzionali

Le divergenze toccano anche la definizione di paesi sicuri e la gestione dei flussi. Grimaldi ha chiarito che il modello Albania non può essere importato in Italia e che la definizione di paesi sicuri richiede grande scrupolo, citando i casi difficili di Giulio Regeni e Patrick Zaki come esempi che sconsigliano semplificazioni affrettate. Ouidad Bakkali ha messo in guardia sull'uso di paesi come l'Egitto, chiedendo approfondita discussione su tutte le proposte, dal limite degli arrivi alle domande di lavoro all'abbandono dello ius soli. La strada per l'approvazione del programma richiederà quindi un intenso lavoro di negoziazione tra le diverse anime della coalizione per armonizzare visioni così distanti.