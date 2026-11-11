La polizia scopre che una badante di 53 anni aveva narcotizzato una coppia con una zuppa di fagioli a Piedigrotta. La rapina, verificatasi a giugno, ha spostato 50.000 euro in contanti e gioielli in oro.

Alla scoperta di un crimine travolgente, la polizia di Napoli ha arrestato una badante di 53 anni accusata di aver narcotizzato una coppia e derubata di 50.000 euro in contanti più gioielli del valore di 100.000 euro nella zona di Piedigrotta, Chiaia.

Indagine sul caso di narcotazione

Secondo le indagini, la coppia vittima ha subito una narrazione di vicenda infilata in una zuppa di fagioli. Gli investigatori descrivono che nella zuppa sono state aggiunte manualità di un medicinale, che poi ha curato l'uso di un flacone di stesso farmaco, secondo la polizia scientifica.

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L'identificazione del responsabile è avvenuta grazie al lavoro congiunto della squadra mobile e del commissariato San Ferdinando, che ha seguito le tracce informatiche e il legame tra la badante e la casa dove l'anziana signora abitava.

Ruolo della badante e esecuzione della rapina

La badante, trovata in possesso di un flacone di medicinale identico a quello utilizzato per la zeppa, è stata arrestata nello stesso momento in cui è stata trovata una falsezza del suo documento d'identità, valido per l'espatrio.

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Il caso nasce dal fatto che la donna era entrata nell'abitazione solo pochi giorni prima del delitto. Le circostanze di questa rapina sono state chiite dalla sua rapidità di arrivo e dalla procedura di narcotizzazione, facendo perdere le tracce del suo passaggio.

Custodia cautelare e prossimi passi legali

Con la cognizione di prove allargando la sua incriminazione, le autorità giudiziarie hanno disposto la custodia cautelare.L'inesistenza di registrazione del caso è stata allestita tecnicamente e sarà presente in una cattedra di due parti per il sospetto diritti di voto non-viable, foto in casi contro quella.

La prossima udienza è prevista per due mesi, con la presentazione dei continui procedimenti, inclusa il recupero della posizione del recuperas. La polizia interecerà con i dettagli di una tribù nelle sue/elle e eventuali violazioni.

In modo da commemorare la vicenda imminente di raccolta.

Il caso resta su uno stadio di ostacolo qui, con l'attenzione di cittadini e le forze apprese.