Polizia ceca accusa quattro persone per sfruttamento di giovani donne su OnlyFans

La polizia ceca ha incriminato quattro persone e un ente legale per aver costretto giovani donne a produrre contenuti erotici su OnlyFans, approfittando della loro vulnerabilità e immaturità.

La polizia ceca ha annunciato martedì di aver formalmente accusato quattro individui e una società non meglio identificata per aver costretto giovani donne a produrre e vendere contenuti erotici sulla piattaforma OnlyFans e su altri social network.

L'operazione, condotta dalla squadra specializzata in crimini informatici, ha portato alla luce un giro di sfruttamento che coinvolgeva decine di ragazze, molte delle quali appena maggiorenni. Secondo gli inquirenti, il gruppo avrebbe approfittato della situazione di marginalità sociale, dell'immaturità e della mancanza di esperienza delle vittime per indurle a firmare contratti vessatori, privandole poi del controllo sui propri profili e sui guadagni generati.

Le indagini, durate oltre un anno, hanno permesso di ricostruire un sistema ben organizzato, in cui le ragazze venivano attirate con promesse di facili guadagni e poi vincolate da clausole contrattuali capestro. Dopo aver guadagnato la fiducia delle giovani, gli accusati le convincevano a creare contenuti a sfondo sessuale e a firmare accordi che affidavano al gruppo la gestione esclusiva della loro immagine online.

Le vittime, spesso isolate e prive di supporto familiare, non avevano accesso diretto ai profili creati con i loro dati personali e venivano sottoposte a pressioni psicologiche costanti. La polizia ha documentato episodi di minacce di multe salate e rifiuto di pagare i compensi pattuiti, con l'obiettivo di estorcere materiale sempre più esplicito e degradante. Solo in alcuni casi le ragazze sono riuscite a sottrarsi al controllo del gruppo, denunciando l'accaduto dopo aver subito danni emotivi e finanziari significativi.

Il caso, definito di tratta di esseri umani, ha sollevato nuove domande sulla regolamentazione delle piattaforme digitali e sulla protezione dei minori maggiorenni, spesso vulnerabili a causa di difficoltà economiche o di inserimento sociale. OnlyFans, lanciata nel Regno Unito nel 2016, conta oggi centinaia di milioni di utenti in tutto il mondo e genera miliardi di dollari all'anno, con i creatori di contenuti più famosi che guadagnano cifre stratosferiche.

Tuttavia, la piattaforma è al centro di numerose controversie: in paesi come la Turchia è stata limitata o bloccata, mentre in molte altre nazioni sono state presentate denunce per la pubblicazione non consensuale di materiale pornografico. Un'inchiesta della Reuters pubblicata nel 2024 ha rivelato che oltre 120 persone hanno sporto denuncia negli Stati Uniti per essere state ritratte in video e foto espliciti senza il proprio consenso, e almeno 17 casi analoghi sono stati segnalati alle autorità britanniche.

Il caso ceco si inserisce in questo contesto globale di abusi, evidenziando la necessità di una maggiore tutela per i lavoratori del settore e di controlli più stringenti sulle piattaforme che ospitano contenuti generati dagli utenti. Le autorità praghesi hanno sottolineato che le indagini continuano e che potrebbero emergere ulteriori responsabilità, mentre le associazioni per i diritti delle donne chiedono leggi più severe contro lo sfruttamento digitale





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