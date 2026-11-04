Polizia di Delhi Ordina Rimozione Account IFF e SFLC.in su X

La polizia indiana chiede a X di bloccare i profili di due ONG per presunta diffamazione dell'RSS. Le organizzazioni contestano l'ordine definendolo una censura politica.

La polizia di Delhi ha emesso direttive formali per la rimozione degli account della Internet Freedom Foundation (IFF) e del Software Freedom Law Center (SFLC.in) sulla piattaforma X. Questa azione, confermata da copie delle notifiche diffuse martedì, rappresenta un attacco diretto alle principali organizzazioni che difendono i diritti digitali e la libertà di espressione in India. Le autorità accusano i due gruppi di aver pubblicato contenuti diffamatori nei confronti del Rashtriya Swayamsevak Sangh ( RSS).

Direttive Poliziesca e Presunte Diffamazioni

Le ordinanze, firmate dal commissario speciale della polizia di Delhi per i crimini, Hargobinder Singh Dhaliwal, si riferiscono specificamente a post pubblicati il 4 novembre. I messaggi contestati riguardavano una presunta diffida legale del 29 ottobre, inviata a nome dell'RSS, che invitava i gruppi a cessare l'opposizione alle direttive governative sul blocco dei contenuti. La polizia afferma che tali post costituiscono una diffamazione verso l'organizzazione nazionalista indù.

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Reazioni Delle ONG E Difficoltà Giuridiche

Entrambe le organizzazioni hanno respinto categoricamente le accuse e le direttive di rimozione. L'Internet Freedom Foundation ha annunciato l'intenzione di sfidare le richieste in tribunale, a meno che non vengano ritirate immediatamente. Parallelamente, il Software Freedom Law Center ha definito le ordinanze della polizia come illegali e sproporzionate rispetto alla natura delle attività svolte dai gruppi per la tutela legale.

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Impatto Sulle Libertà Digitali In India

Gli attivisti per la libertà di espressione e i politici dell'opposizione, inclusi membri del Partito del Congresso, hanno denunciato questa mossa come un tentativo di soffocare il dissenso nella nazione più popolosa del mondo. L'India conta oltre 1,1 miliardo di abbonati a Internet e il governo sostiene che le sue direttive alle piattaforme mirino a contrastare contenuti illegali o fuorvianti, rispettando al contempo l'espressione lecita. La polizia di Delhi, sotto il controllo del governo federale, continua a monitorare le attività online con crescente severità.

Status Degli Account E Prossimi Passi

Nonostante le ordinarie della polizia, gli account X della IFF e del SFLC.in risultavano ancora attivi mercoledì pomeriggio. Questi profili sono utilizzati strumentalmente per diffondere informazioni sugli ordini di blocco e sulle restrizioni imposte a contenuti legati alle proteste antigovernative. X, l'RSS e la polizia di Delhi non hanno risposto alle richieste di commento relative a queste azioni legali. La situazione rimane tesa mentre le organizzazioni preparano le proprie difese legali contro le ingerenze statali nel digitale.