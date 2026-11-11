Una badante napoletana è stata fermata per aver partecipato ad una rapina a piedigrotta, con la distribuzione di una zuppa di fagioli contenente medicinali narcotizzanti. L'indagine ha scoperto un falso documento d'identità e un flacone di droga.

La Polizia di Stato di Napoli ha fermato una badante di 53 anni a Piedigrotta. L'interrogato è sospettato di aver compiuto una rapina nel giugno scorso, durante la quale è stata somministrata una zuppa di fagioli contenente una sostanza narcotizzante.

Dettagli dell'incidente

In data 18 giugno, una coppia e un'anziana signora sono state aggredite nella zona di Piedigrotta. Le vittime hanno riferito di aver bevuto una zuppa di fagioli prima di subire violenza fisica e rapina. Gli investigatori hanno scoperto sul tavolo un flacone di medicinale narcotizzante, comunemente usato in questo tipo di truffe.

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La badante era assunta secoli di quella famiglia. Gli agenti hanno rilevato che la signora era trascorsa pochi giorni nell'abitazione prima di sparire subito dopo l'episodio. L'indagine ha confermato che la nutrizione deviate era parte di un piano più ampio di rapina.

Documenti finti e procedura di arresto

Durante il blocco, la polizia ha sequestroato un document d'identità falso in cui era impressa la foto della badante ma intestato a un'altra persona. La prova ha rapito il procedimento e ha reso necessarie la notifica dell'arresto e sequestro di bene da parte del Governo.

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L'arresto è avvenuto in presenza di testimoni, con l'aiuto di ricostruzioni forensi che hanno arricchito l'inchiesta. I testimoni hanno confirmato la presenza di una potenza propria della sua figura contro le vittime, corredate da evidenza di alterati durante l'incidente.

Impatto sulle vittime e prossimi passi legali

La rapina e l'uso di fagioli narcotizzanti hanno causato danni fisici e psicologici alle due vittime. Il rapporto medico ha evidenziato la necessità di cure a lungo termine per un adolescente ematurismo. L'Ufficio Legale del carcere è già in contatto per estrarre la sua custodia preventiva.

La prossima fase comprende la comparsa costante dell'imputata alla Corte di Napoli. L'Autorità giudiziaria ha fissato il primo termine di udienza per la 10ª settimana di novembre e l'attesa per gli esami clinici dell'alcol. In attesa di giudizio, la badante resterebbe sotto la custodia dell'Agenzia di Difesa del Contributo Sociale, con le imposizioni di non lasciare il territorio e di rispettare le norme di legalizzazione locale.