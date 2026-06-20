Polizia di Parigi arresta 20 manifestanti iraniani despite divieto

La polizia di Parigi ha arrestato 20 persone durante una manifestazione dell'opposizione iraniana, despite being banned by the Paris Police Prefecture. Centinaia di manifestanti si sono radunati in Place Vauban, vicino al monumento degli Invalides nel centro di Parigi, ma sono stati dispersi dalla polizia. L'NCRI, il gruppo che ha organizzato la manifestazione, ha descritto il divieto come 'pretestuoso'. La polizia francese ha giustificato il divieto sostenendo che vi fosse il rischio di scontri tra attivisti con opinioni opposte. Il divieto è stato emesso poche ore dopo una telefonata tra il ministro degli esteri francese Jean-Noel Barrot e il suo omologo iraniano Abbas Araqchi, durante la quale hanno discusso degli ultimi sviluppi per porre fine alla guerra in Iran. Il ministero degli Esteri francese ha respinto l'accusa mossa dal gruppo iraniano, il Consiglio Nazionale della Resistenza Iraniana (NCRI), secondo cui il divieto sarebbe stato collegato alla telefonata. L'NCRI, con sede a Parigi e braccio politico dell'Organizzazione dei Mujaheddin del Popolo Iraniano, ha organizzato frequenti manifestazioni nella capitale francese nel corso degli anni. A queste hanno partecipato migliaia di persone, tra cui ex funzionari di alto profilo statunitensi, europei e arabi critici nei confronti della Repubblica Islamica.

La polizia di Parigi ha arrestato 20 persone durante una manifestazione dell'opposizione iraniana, despite being banned by the Paris Police Prefecture. Centinaia di manifestanti si sono radunati in Place Vauban, vicino al monumento degli Invalides nel centro di Parigi, ma sono stati dispersi dalla polizia.

L'NCRI, il gruppo che ha organizzato la manifestazione, ha descritto il divieto come 'pretestuoso'. La polizia francese ha giustificato il divieto sostenendo che vi fosse il rischio di scontri tra attivisti con opinioni opposte. Il divieto è stato emesso poche ore dopo una telefonata tra il ministro degli esteri francese Jean-Noel Barrot e il suo omologo iraniano Abbas Araqchi, durante la quale hanno discusso degli ultimi sviluppi per porre fine alla guerra in Iran.

Il ministero degli Esteri francese ha respinto l'accusa mossa dal gruppo iraniano, il Consiglio Nazionale della Resistenza Iraniana (NCRI), secondo cui il divieto sarebbe stato collegato alla telefonata. L'NCRI, con sede a Parigi e braccio politico dell'Organizzazione dei Mujaheddin del Popolo Iraniano, ha organizzato frequenti manifestazioni nella capitale francese nel corso degli anni. A queste hanno partecipato migliaia di persone, tra cui ex funzionari di alto profilo statunitensi, europei e arabi critici nei confronti della Repubblica Islamica





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