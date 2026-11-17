Aprono le iscrizioni per 1000 allievi vice ispettori Polizia di Stato. Età massima 28 anni, laurea triennale. Scadenzario e requisiti per informatica ed economia.

Il Ministero dell'Interno ha ufficialmente avviato un vasto processo di assunzione per potenziare le forze dell'ordine, pubblicando quattro distinti bandi di concorso volti a reclutare mille nuovi allievi vice ispettori. Questa iniziativa mira a introdurre professionalità altamente specializzate in settori strategici per la moderna sicurezza nazionale, quali l'informatica, l'economia, le lingue straniere e la comunicazione istituzionale.

Requisiti di accesso e limiti di età

I quattro concorsi sono riservati esclusivamente ai cittadini italiani che non abbiano ancora compiuto ventotto anni di età al momento della presentazione della domanda. È un requisito fondamentale possedere una laurea di primo livello, vale a dire una laurea triennale, in uno dei titoli específicos indicati da ciascun bando. Questa struttura rigida garantisce che i candidati abbiano una formazione accademica solida e pertinente rispetto alle mansioni future.

Also read Atreju 2024, chi va e chi no: Conte sì, Schlein e Fratoianni dicono no

Sei centri di specializzazione tecnica

Trecento posti a concorso sono riservati al settore informatico. La motivazione ufficiale sottolinea la necessità di rafforzare le competenze tecnologiche e digitali della polizia di fronte all'evoluzione dei sistemi informatici e delle comunicazioni digitali, che hanno profondamente trasformato sia le modalità di svolgimento delle attività criminali, sia gli strumenti necessari per prevenirle e contrastarle efficacemente.

Profili economici e linguistici strategici

Duecentoventi posti sono destinati al settore economico, per l'individuazione di figure professionali dotate di specifiche competenze amministrativo-contabili indispensabili per la gestione finanziaria e il controllo. Contestualmente, duecentotrenta posti sono riservati al settore linguistico e umanistico. L'obiettivo è rispondere all'esigenza di rafforzare le capacità operative e investigative in un contesto internazionale sempre più complesso, caratterizzato dalla mobilità delle persone, dalla dimensione transnazionale della criminalità e dalla crescente necessità di acquisire e interpretare informazioni provenienti da contesti linguistici e culturali differenti.

Advertisement

Gestione comunicazione e procedura selettiva

Duecento posti restano per il settore della comunicazione istituzionale, volti ad assumere personale in possesso di competenze teorico-pratiche avanzate nei processi comunicativi, nell'uso dei media digitali e nella gestione delle relazioni pubbliche. Prima dell'assunzione definitiva, i candidati devono superare una selezione rigorosa che include una eventuale prova preselettiva, la verifica dell'efficienza fisica tramite prova di corsa, accertamenti psico-fisici e attitudinali, valutazione dei titoli e una prova orale finale.

Nuove regole territoriali e formazione

Una novità significativa riguarda la suddivisione dei posti su base provinciale, permettendo ai candidati di indicare l'ordine di preferenza delle province disponibili per l'assegnazione all'atto della domanda. L'assegnazione avverrà prima dell'avvio del corso di formazione retribuito della durata di un anno, seguendo la scelta effettuata. Il vice ispettore Fabio Caressa ha recentemente commentato la situazione definendo l'Italia un Paese di vecchi e sostenendo che la gavetta è importante, ma ai giovani va data la possibilità di farla, sottolineando l'importanza di questo ingresso generazionale.