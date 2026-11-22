L'emendamento Urzì autorizza sperimentale marcatori coloranti Polizia per 2027. Verdi e studenti denunciano repressione dissenso pubblico. Critiche accese.

Il deputato di Fratelli d'Italia, Alessandro Urzì, ha presentato un emendamento alla legge di Bilancio per autorizzare la Polizia di Stato ad utilizzare dispositivi marcatori durante le manifestazioni pubbliche. Questa misura sperimentale è prevista specificamente per l'anno 2027 e mira a rafforzare gli strumenti di prevenzione contro le condotte violente. L'obiettivo dichiarato è agevolare l'identificazione immediata dei soggetti responsabili di aggressioni, danneggiamenti e altre violazioni penali in corso di cortei.

Dettagli Tecnici Dispositivi Marcatori

L'emendamento numero 98 bis descrive i dispositivi come strumenti idonei a rilasciare in modo perdurante sostanze coloranti, traccianti o altri elementi identificativi. La dotazione include anche le relative attrezzature di supporto necessarie per il loro utilizzo operativo. Tali dispositivi sono destinati esclusivamente ai servizi di ordine e sicurezza pubblica. Il loro impiego è consentito solo in presenza di concrete condotte violente o gravi disordini durante le manifestazioni.

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L'identificazione dei soggetti contrassegnati potrà avvenire anche successivamente alla conclusione dell'evento. Questo permette di applicare gli istituti processuali previsti dalla normativa vigente, incluso l'arresto in flagranza differita. I criteri di selezione per i dispositivi e le sostanze devono garantire sicurezza, non tossicità e compatibilità con la tutela della salute. È tassativamente escluso qualsiasi impiego indiscriminato verso i manifestanti non coinvolti in violenze.

Reazione Opposizione e Verdi

Angelo Bonelli, deputato di Alleanza Verdi e Sinistra e portavoce di Europa Verde, ha attaccato fermamente la proposta. Definendo la misura come roba da squallido regime, Bonelli ha sostenuto che si intende marchiare le persone come il bestiame. Secondo l'onorevole verdi, finirebbero marchiati studenti, lavoratori e pensionati semplicemente per trovarsi in piazza. Ha definito lo strumento una forma di intimidazione per scoraggiare le proteste.

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Bonelli ha inoltre collegato la proposta a un clima di repressione politica generalizzata. Ha citato i resoconti di Shenzhen e la situazione della presidenza turca della Conferenza sul clima come esempi di dinamiche internazionali. L'ex capo della Polizia, De Gennaro, è stato brevemente menzionato nel contesto di scandali precedenti. La critica principale rimane l'intento di criminalizzare il dissenso legittimo attraverso la tecnologia di identificazione.

Posizione Rete Studenti

Angela Verdecchia, coordinatrice nazionale della rete degli studenti medi, ha condannato con forza l'emendamento. Ha definito inaccettabile l'idea di tutelare la repressione anziché il diritto al dissenso. La rete studentesca teme che le misure rischiano di intimidire e criminalizzare chi scende in piazza. Non accetteranno che il dissenso, specialmente delle giovani generazioni, venga trattato come una minaccia da reprimere.

Verdecchia ha sottolineato che il diritto a manifestare non è toccabile. La risposta della destra di Meloni al dissenso viene percepita come pura repressione. La rete si opporrà con tutta la propria forza in commissione e in Aula. Le critiche includono anche accuse di aver tolto borse di studio e introdotto sanzioni alle famiglie. La proposta viene paragonata a pratiche autoritarie del passato per scoraggiare la partecipazione civile.

Impatto Reale e Prossimi Passi

La sperimentazione del 2027 rappresenta un cambiamento significativo nelle tecniche di controllo delle folle. La Polizia di Stato dovrà adottare protocolli rigorosi per evitare abusi. L'identificazione post-evento richiede infrastrutture digitali per gestire i dati dei traccianti. Le opposizioni promettono un blocco legislativo completo del testo normativo. Il dibattito si concentrerà sull'equilibrio tra sicurezza pubblica e diritti costituzionali di riunione.

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Se approvato, l'emendamento stabilirebbe un precedente legale per l'uso di sostanze persistenti. La compatibilità sanitaria delle tinture dovrà essere verificata da enti preposti. I cittadini potrebbero vedere ridotta la privacy durante gli eventi pubblici di massa. La legislazione attuale non prevede esplicitamente tali marcatori per l'identificazione criminale differita. La sentenza finale dipenderà dai lavori parlamentari e dalle modifiche apportate in sede di commissione.