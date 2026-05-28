Polizia penitenziaria sotto inchiesta per abusi su detenuta transgender

Un ispettore della polizia penitenziaria è accusato di abusi su una detenuta transgender. L'ex comandante del reparto operativo è stato accusato di non aver segnalato subito i fatti all'autorità giudiziaria e di aver avviato una verifica interna. L'indagine sta ora ricostruendo nel dettaglio presunti abusi, omissioni e possibili coperture.

Un'inchiesta della Procura sta scuotendo la polizia penitenziaria : un ispettore è accusato di abusi su una detenuta transgender . Secondo le accuse, l'ispettore avrebbe commesso atti sessuali all'interno della cella della donna, in un contesto di abuso di autorità e costrizione.

Due detenute testimoni hanno assistito alla scena e hanno denunciato l'accaduto alla direzione del carcere. Le indagini hanno rivelato che gli episodi non sarebbero isolati, ma parte di una dinamica più ampia legata a presunti scambi di favori. Le immagini di videosorveglianza interne hanno documentato parte dell'episodio principale.

L'ex comandante del reparto operativo è stato accusato di non aver segnalato subito i fatti all'autorità giudiziaria e di aver avviato una verifica interna, informando lo stesso ispettore e chiudendo inizialmente il caso come non attendibile. Altri due agenti sono risultati coinvolti per presunti tentativi di insabbiamento della vicenda. Il gip ha disposto la sospensione dall'esercizio di pubblico ufficiale per un anno nei confronti dell'ex comandante e dell'ispettore coinvolto nelle accuse più gravi.

L'indagine sta ora ricostruendo nel dettaglio presunti abusi, omissioni e possibili coperture che avrebbero permesso ai fatti di non emergere subito





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