Poliziotti milanesi espulsi da discoteca con armi di servizio: sequestro e procedimento disciplinare

Due agenti municipali di Milano sono stati allontanati dal The Club dopo aver esibito le pistole. I carabinieri hanno sequestrato le armi e la Comune avvia sanzioni.

Due giovani agenti della Polizia Municipale di Milano, rispettivamente di ventitré e ventiquattro anni, sono stati immediatamente allontanati dalla rinomata discoteca The Club situata in via della Moscova nel centro cittadino. L'incidente si è verificato nelle prime ore del mattino di venerdì 6 novembre, trasformando una semplice festa per un compleanno in un caso che ha coinvolto direttamente le forze dell'ordine e l'amministrazione locale.

Entrata con tesserini e pistola nella cintura

I due funzionari avevano fatto il loro ingresso nella struttura esibendo i propri tesserini di riconoscimento al personale di sicurezza all'ingresso. Una volta superata la soglia, gli addetti hanno notato che uno dei due portava la pistola di servizio infilata nella cintura. La presenza delle armi ha scatenato l'allarme immediato tra il personale, portando alla decisione di scortare la coppia verso l'uscita per garantire la sicurezza degli altri clienti presenti nella sala.

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Tensione alta e intervento dei Carabinieri

La situazione era particolarmente delicata a causa di un grave episodio avvenuto poche ore prima nello stesso luogo, dove un'altra agente di polizia locale era rimasta ferita a una mano da una coltellata durante una lite. Il buttafuori ha chiamato il 112 segnalando soggetti armati, attivando rapidamente i Carabinieri del Nucleo Radiomobile. I militari hanno individuato i due agenti poco distante dalla discoteca, trovandoli ancora in stato di ebbrezza o comunque non sobri.

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Reazioni provocatorie e sequestro cautelativo

All'arrivo delle pattuglie, il ventiquattrenne ha accolto i militari con frasi provocatorie come "Tutte ste macchine per questa cazz***" e "Sappiamo già come lavorate al Radiomobile". Un ufficiale della Polizia Locale è intervenuto sul posto per prendere in consegna le armi, che sono state ritirate a scopo preventivo e cautelativo. I due dipendenti hanno sostenuto di non aver commesso alcuna irregolarità durante la permanenza nella discoteca, ma il sequestro è stato effettuato per precauzione.

Nessuna querela ma procedura disciplinare attiva

Al momento non figurano iscrizioni nel registro degli indagati per i due vigili poiché mancano querele di parte specifiche. Tuttavia, la direzione della discoteca e l'amministrazione comunale stanno avviando un procedimento disciplinare per determinare eventuali sanzioni a loro carico. Questo caso evidenzia la severità delle norme sulla gestione delle armi di servizio fuori dal servizio e l'importanza del rispetto delle regole di sicurezza negli locali pubblici.