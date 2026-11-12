Polmonite e microrganismi multiresistenti: i dati del Policlinico di Milano sui vaccini

Studio del Policlinico di Milano rivela che i vaccini riducono il rischio di polmonite del 70%. Focus su pneumococco, RSV e infezioni da batteri resistenti agli antibiotici.

Le infezioni polmonari rappresentano una delle principali cause di mortalità a livello globale, con una preoccupante escalation dovuta alla resistenza antimicrobica. Il professor Francesco Blasi, direttore della Pneumologia e Fibrosi Cistica del Policlinico di Milano e Prorettore ai Rapporti con il Sistema Sanitario dell'Università degli Studi di Milano, ha evidenziato come i microrganismi multiresistenti stiano diventando la vera sfida terapeutica del prossimo futuro, rendendo complesse le scelte cliniche e aumentando la mortalità associata a queste patologie.

Nuove ricerche sui vaccini antipneumococcici

I recenti dati scientifici presentati dall'esperto del Policlinico di Milano confermano che la vaccinazione riduce il rischio di contrarre la polmonite in 7 casi su 10. Questa efficacia dimostrata sottolinea l'importanza cruciale della prevenzione immunitaria contro le infezioni respiratorie, che possono derivare sia da agenti batterici che virali e richiedono protocolli di trattamento specifici in base alla gravità e all'origine dell'infezione.

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La ricerca si concentra ora sui meccanismi dettagliati con cui il sistema immunitario reagisce agli attacchi infettivi, con l'obiettivo di ottimizzare le strategie di difesa. L'analisi condotta dal professor Blasi mostra che non esiste un unico vaccino universale contro tutte le forme di polmonite, ma piuttosto un insieme di immunizzazioni mirate a specifici agenti patogeni per ridurre le complicanze respiratorie correlate.

Fattori di rischio e impatto ambientale

L'età rimane uno dei fattori di rischio predominanti, ma il fumo di sigaretta e l'esposizione a inquinamenti atmosferici intensificano significativamente la vulnerabilità. I pazienti affetti da malattie respiratorie croniche affrontano un rischio di polmonite fino a 30 volte superiore rispetto ai soggetti sani, una cifra che varia in base alla specifica patologia sottostante e alla popolazione studiata.

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Per mitigare questi rischi, le misure preventive includono l'astensione dal fumo, una corretta alimentazione ed evitare l'esposizione a polveri sottili. La riduzione dell'esposizione agli inquinanti atmosferici è particolarmente rilevante per chi vive nelle grandi città, poiché costituisce una delle principali misure disponibili per tutelare la salute respiratoria della popolazione generale.

Vaccinazioni antinfluenzale e anti-RSV

La vaccinazione antinfluenzale deve essere ripetuta annualmente tra ottobre e dicembre, risultando vitale per anziani e soggetti con patologie croniche. Parallelamente, il vaccino anti-RSV protegge dal virus respiratorio sinciziale, causando infezioni gravi negli anziani; la sua offerta pubblica varia tra le regioni italiane e le categorie di rischio, con una protezione che dura probabilmente oltre i tre anni.

Differenze tra vaccini 13, 20 e 21 valente

Esistono diverse formulazioni di vaccino antipneumococcico, tra cui il 13-valente, il 20-valente e il 21-valente, ciascuno con una composizione distinta. Il 13-valente e il 20-valente aggiungono ceppi vaccinali sequenzialmente, mentre il 21-valente è disegnato includendo sierotipi non presenti nelle formule precedenti, mirando specificamente alle infezioni pneumococciche nell'adulto.

Non è corretto stabilire quale vaccino sia superiormente adatto basandosi esclusivamente sul numero di sierotipi; la scelta dipende da età, condizioni di rischio e vaccinazioni precedenti. La disponibilità della vaccinazione anti-RSV nell'offerta pubblica italiana è ancora limitata a poche regioni e a pazienti di età superiore ai 75 anni, nonostante le diverse autorizzazioni europee vigenti.