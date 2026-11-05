Polonia, crisi giustizia: scontri a Varsavia tra governo e Corte Costituzionale

Tensioni esplose il 30 ottobre a Varsavia tra il Presidente Karol Nawrocki e la Corte Costituzionale per il controllo delle nomine giudiziarie e lo stato di diritto.

La Polonia vive un momento di stallo costituzionale senza precedenti, con scontri violenti verificatisi a Varsavia il 30 ottobre presso la sede della Corte Costituzionale. La tensione, arrivata a un punto di non ritorno, oppone il governo guidato dalla Piattaforma Civica al Presidente della Repubblica Karol Nawrocki, del partito Diritto e Giustizia, per il controllo delle nomine giudiziarie. Questa escalation segnifica la fine di una mediazione che cercava di risolvere decenni di conflitto tra sovranisti e liberali sulla giustizia.

Le origini della crisi istituzionale polacca

Le tensioni strutturali hanno radici profonde, iniziando nel 2015 con l'ascesa al potere del partito nazional-conservatore Diritto e Giustizia, che ha sostituito la liberale Piattaforma Civica. Il conflitto si è innescato l'8 ottobre 2015, quando la maggioranza uscente nominò cinque giudici costituzionali prima delle elezioni. Il presidente Andrzej Duda, allora dello stesso partito del governo, rifiutò di ricevere il giuramento di questi magistrati, mentre il nuovo parlamento, dopo la vittoria del 25 ottobre 2015, annullò tali nomine e ne elesse altre cinque.

Also read Minacce bomba voli Europa: Varsavia, Sofia, Spagna chiusure e deviazioni

La controversia legale generò la figura dei cosiddetti "giudici doppioni", con tre giudici del Diritto e Giustizia che occuparono posti già assegnati legalmente da altri. Il governo modificò ripetutamente le regole di funzionamento della Corte, che dichiarò incostituzionali queste disposizioni, ma le sentenze non furono mai pubblicate sulla gazzetta ufficiale. Nel 2016, Julia Przyłębska, vicina al partito di governo, divenne presidente della Corte, consentendo ai giudici contestati di partecipare alle decisioni, portando a sentenze critiche sulle relazioni con l'Unione Europea.

Nomi e ruoli nel conflitto giudiziario attuale

La situazione è precipitata nella primavera del 2026, quando sono scaduti i mandati di diversi giudici. Il parlamento, controllato dalla coalizione centrista, ha eletto sei nuovi giudici, ma il Presidente Karol Nawrocki ha accettato il giuramento solo di due di loro, considerando illegittima la procedura effettuata in sua assenza. Il presidente della Corte Costituzionale, Bogdan Święczkowski, allineato alle posizioni del Diritto e Giustizia, ha impedito ai quattro nuovi giudici di partecipare alle sedute, accusando il governo di un presuntivo colpo di stato.

Advertisement

Il nodo giuridico centrale riguarda la validità del giuramento senza la presenza del capo dello stato e il suo diritto di rifiuto. Durante la notte tra il 30 e il 31 ottobre, Anna Korwin-Piotrowska, in qualità di giudice più anziano, ha disposto la sospensione di Święczkowski e del vicepresidente Bartłomiej Sochański. Quando i nuovi giudici hanno tentato di assumere le proprie funzioni, la situazione è degenerata, con un gruppo di sette giudici in carica che si è barricato all'interno della sede.

Impatto immediato e reazioni politiche

Davanti alla sede della Corte si sono radunati esponenti dell'opposizione, mentre un cordone di agenti ha impedito l'ingresso a Święczkowski. Karol Nawrocki ha annullato una visita diplomatica in Senegal per recarsi immediatamente al tribunale, dove si sono verificati accesi confronti, urla e spintoni. In risposta agli eventi, Święczkowski ha emanato un provvedimento che ha dato tre giorni di riposo al personale, mentre il Presidente ha avviato consultazioni con i leader parlamentari per cercare una soluzione.

La Polonia si trova ora in un paralisia istituzionale dove la maggioranza governativa sostiene di voler ripristinare lo stato di diritto e cancellare gli effetti delle decisioni prese tra il 2015 e il 2023. Il Presidente della Repubblica e l'attuale dirigenza della Corte considerano queste iniziative illegittime e ne bloccano l'attuazione. Il conflitto non riguarda solo le nomine, ma l'intero funzionamento delle istituzioni, mettendo in discussione la certezza del diritto e indebolendo la fiducia nello stato.

Conseguenze economiche e credibilità internazionale

L'assenza di una soluzione condivisa rischia di danneggiare gravemente la credibilità internazionale del paese e di alterare la percezione della stabilità politica. Le istituzioni internazionali, comprese quelle europee, osservano con preoccupazione questo stallo che indebolisce lo stato di diritto e crea incertezza normativa. La crisi attuale rappresenta l'evoluzione di un braccio di ferro durato un decennio, che ha visto alterne fasi di confronto tra le posizioni liberali e quelle sovraniste.

Advertisement

Le prossime mosse dipenderanno dall'esito delle consultazioni del Presidente con i leader parlamentari e dalla capacità di ripristinare un dialogo effettivo. Fino a quando non si chiarirà la legittimità delle nomine e il ruolo effettivo dei giudici in servizio, la Polonia continuerà a fronteggiare instabilità giuridica. La comunità internazionale continuerà a monitorare lo sviluppo degli eventi, poiché la risoluzione di questa crisi ha implicazioni dirette sull'integrazione europea e sulla stabilità regionale dell'Europa centrale.