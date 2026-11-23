Forze polacche hanno evitato di abbattere un drone russo per proteggere i civili dopo la violazione dello spazio aereo. Tre missili Kh-101 sono caduti in Polonia, innescando l'invio di aerei AWACS dalla NATO.

Le Forze Armate polacche hanno confermato che un velivolo senza pilota russo ha violato brevemente lo spazio aereo nazionale durante un attacco notturno contro l'Ucraina occidentale. La decisione di non impiegare armi contro il dispositivo è stata presa valutando attentamente la potenziale minaccia per i civili nella zona.

Violazione aerea e decisione di non fuoco

Secondo quanto annunciato dalle autorità militari sulla piattaforma X, durante la notte del 24 novembre un drone russo è entrato nel territorio polacco. Sebbene fosse stata inizialmente concessa l'autorizzazione per abbattere l'oggetto, il velivolo ha modificato la sua traiettoria dirigendosi verso est. Questo cambiamento di rotta ha portato i comandi a optare per una risposta non letale, al fine di evitare conseguenze indesiderate per la popolazione locale.

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Impatto dei missili Kh-101 sul territorio

La tensione nelle relazioni con la NATO è aumentata considerevolmente dopo che i pubblici ministeri hanno riferito della caduta di tre missili russi Kh-101 in Polonia lo scorso venerdì. Questi eventi hanno riaperto il dibattito sulla possibilità che il conflitto ucraino possa estendersi direttamente al territorio di un membro dell'Alleanza Atlantica, sollevando preoccupazioni significative tra le autorità europee e occidentali.

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Reazione immediata della NATO

In risposta a queste gravi violazioni e per garantire la sicurezza collettiva, la NATO ha annunciato l'invio di un velivolo del sistema di allerta precoce AWACS in Polonia. Questo dispiegamento rappresenta una misura concreta di deterrenza e monitoraggio, volta a prevenire ulteriori incursioni e a proteggere l'integrità dello spazio aereo dell'Alleanza nel settore orientale.