Polonia e Germania firmano un accordo di difesa per rafforzare l'alleanza contro la minaccia russa

I ministri della Difesa di Polonia e Germania hanno firmato un accordo bilaterale di difesa che apre nuove aree di cooperazione, tra cui cybersicurezza, comando congiunto nel Baltico e mobilità militare. L'intesa, siglata nel 35° anniversario del trattato di buon vicinato, mira a consolidare le alleanze di Varsavia di fronte alla crescente minaccia russa.

La Polonia e la Germania hanno siglato un accordo bilaterale in materia di difesa, un passo significativo per rafforzare le alleanze di Varsavia in un contesto di crescente minaccia percepita dalla Russia.

L'accordo è stato firmato dai ministri della Difesa dei due paesi, Wladyslaw Kosiniak-Kamysz e Boris Pistorius, durante una cerimonia tenutasi a Varsavia il 17 giugno 2026. Questo accordo apre nuove aree di cooperazione, in particolare nel campo della cybersicurezza, della responsabilità congiunta, del comando congiunto nel Mar Baltico e delle nuove tecnologie.

Inoltre, facilita la mobilità militare e lo sviluppo delle infrastrutture necessarie per supportare tale mobilità tra i due stati. La firma è avvenuta nel 35° anniversario del Trattato di buon vicinato e cooperazione amichevole tra Polonia e Germania, sottolineando la continuità e l'approfondimento delle relazioni bilaterali. L'intesa rappresenta un ulteriore tassello nella strategia polacca di consolidare i legami di difesa con i partner occidentali.

Varsavia ha già firmato trattati simili con Francia e Gran Bretagna, ed è in fase di negoziazione con l'Italia. Questi accordi riflettono la preoccupazione di Varsavia per le ambizioni russe nella regione e la necessità di una risposta coordinata all'interno della NATO. La Polonia, che confina con l'enclave russa di Kaliningrad e con Ucraina e Bielorussia, è da tempo in prima linea nel chiedere una presenza militare rafforzata dell'alleanza sul suo territorio.

L'accordo con la Germania, in particolare, è visto come un passo importante per superare le divergenze passate e costruire una difesa comune più solida. Dal punto di vista operativo, il trattato prevede una maggiore integrazione delle forze armate polacche e tedesche, con esercitazioni congiunte, scambio di informazioni e coordinamento nelle missioni di difesa collettiva. Particolare enfasi è stata posta sulla protezione delle infrastrutture critiche e sulla resilienza informatica, due settori in cui entrambi i paesi hanno identificato vulnerabilità comuni.

La cooperazione nel Baltico mira a contrastare le attività navali russe e a garantire la libertà di navigazione. Con questo accordo, la Polonia e la Germania si impegnano inoltre a sviluppare progetti congiunti nel campo della difesa antimissile e dei sistemi senza pilota. L'intesa è stata accolta positivamente dagli alleati NATO, che vedono in essa un rafforzamento del fianco orientale dell'alleanza





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