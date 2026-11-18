Il Tribunale Costituzionale polacco ha revocato l'immunità a Bogdan Swieczkowski, aprendo la strada a un'azione penale contro il presidente della Corte e intensificando il conflitto con il governo Tusk.

Il Tribunale Costituzionale polacco ha ufficialmente revocato l'immunità giurisdizionale di Bogdan Swieczkowski, figura centrale e attualmente contestata come presidente dell'istituzione. Questa decisione decisiva, resa nota mercoledì dopo l'accordo raggiunto martedì da parte dei giudici, apre la via formale a un potenziale procedimento penale a suo carico. L'atto segna un nuovo e significativo livello di escalation in una disputa istituzionale di lunga data che ha paralizzato il sistema giudiziario nazionale.

Revoca Immunità e Accuse Penali Specifiche

I giudici hanno consentito alle autorità di perseguimento legale di procedere con le indagini, rimuovendo la protezione legale che impediva l'arresto o l'incriminazione diretta del presunto presidente della Corte. La Procura Generale ha richiesto esplicitamente questa misura per permettere a Swieczkowski di affrontare specifiche accuse penali legate al suo passato ruolo di Pubblico Ministero Nazionale.

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Le accuse principali includono l'uso non autorizzato di materiale derivante da attività di sorveglianza e la divulgazione di informazioni classificate durante il suo mandato tra il 2016 e il 2022. Inoltre, la procura lo imputa, insieme al suo ex vice Bartlomiej Sochanski, di aver oltrepassato i propri limiti di autorità.

Nello specifico, vengono contestati aver impedito ai giudici ufficialmente nominati dal Parlamento di esercitare i propri doveri costituzionali presso il Tribunale Costituzionale. Sebbene l'immunità sia stata revocata, i giudici non hanno finora autorizzato la detenzione preventiva, lasciando Swieczkowski in libertà durante le fasi preliminari.

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Posizioni del Governo Tusk e Reazioni Istituzionali

Il governo filoeuropeo guidato dal Primo Ministro Donald Tusk ha accolto favorevolmente la decisione, definendola un passo essenziale per lo Stato di diritto. Il Ministro della Giustizia Waldemar Zurek ha dichiarato pubblicamente su X che ora la Procura può formulare l'accusa, sottolineando il principio che nessuno è al di sopra della legge.

Per Tusk e il suo esecutivo, la revoca dell'immunità rappresenta una vittoria contro le eredità del precedente governo nazionalista di Diritto e Giustizia (PiS). La posizione del governo è netta: Bogdan Swieczkowski, nominato dal predecessore nazionalista di Tusk, non ha la legittimità per governare il Tribunale e la sua permanenza in carica è considerata illegittima.

Dall'altra parte, Swieczkowski e i suoi sostenitori politici sostengono fermamente che l'ex giudice Anna Korwin-Piotrowska non avesse alcuna autorità legale per sospenderlo. Secondo questa narrazione, il tentativo di rimuovere Swieczkowski è stato orchestrato politicamente da Tusk in quello che definiscono un vero e proprio colpo di mano costituzionale.

Impatto Reale su Conti Bancari e Proteste a Varsavia

Le conseguenze immediate della crisi di legittimità interna al Tribunale sono già tangibili nella gestione amministrativa dell'istituzione. La Banca Nazionale della Polonia ha annunciato lunedì il congelamento immediato dei conti bancari del Tribunale Costituzionale.

Questa misura estrema è stata adottata perché le autorità finanziarie non sono riuscite a stabilire chi sia legalmente autorizzato a firmare i bonifici e a gestire le transazioni. L'incertezza sulla leadership valida ha creato un blocco operativo che colpisce direttamente il funzionamento burocratico della Corte.

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Sul fronte sociale, le tensioni si sono manifestate in strade di Varsavia fin dalla sospensione annunciata nel mese di ottobre. I manifestanti hanno allestito un campo di protesta permanente proprio fuori dai cancelli del Tribunale Costituzionale.

La presenza di centinaia di attivisti ha richiesto un dispiegamento significativo di forze dell'ordine. La polizia monta la guardia costante davanti alla sede dell'istituzione per prevenire violenze o occupazioni illegittime, mantenendo un equilibrio precario tra ordine pubblico e diritto di assemblea.

Origine Storica della Disputa dal 2015

Le radici di questo conflitto istituzionale affondano nel lontano 2015, quando il governo allora al potere, guidato dal partito Diritto e Giustizia (PiS), tentò di modificare la composizione del tribunale. PiS sostenne che il precedente governo centrista non avesse il mandato necessario per riempire le posizioni prima di perdere le elezioni.

I candidati proposti da PiS ottennero infine la maggioranza nel Tribunale Costituzionale, un risultato che fu duramente criticato dall'opposizione interna e dalla comunità internazionale. I detrattori affermarono che la Corte aveva smesso di rispettare gli standard di indipendenza e imparzialità richiesti dalla legge.

Oggi, la disputa coinvolge non solo Tusk e l'opposizione nazionalista, ma anche il Presidente della Repubblica Karol Nawrocki, alleato politico di PiS. La situazione rimane fluida, con la legittimità delle decisioni del Tribunale sotto costante minaccia legale e politica.