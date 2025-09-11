Polonia invoca l'articolo 4 della NATO dopo il down di droni russi

La Polonia ha chiesto consultazioni tra i paesi membri della NATO dopo avere abbattuto diversi droni russi nel suo spazio aereo.

La Polonia ha abbattuto diversi droni russi che stavano attraversando il suo spazio aereo durante un attacco russo contro l' Ucraina occidentale. Non ci sono state persone uccise né ferite. Il Primo Ministro polacco, Donald Tusk, ha dichiarato che si tratta di una grave violazione della sicurezza del paese e che ricorrerà all' articolo 4 del trattato della NATO , che prevede l'avvio di consultazioni tra i paesi membri dell'alleanza per valutare eventuali provvedimenti.

\La NATO è la più grande alleanza militare del mondo, con 32 membri tra cui l'Italia, gli Stati Uniti e la Polonia. Tecnicamente, è un'alleanza militare difensiva. Il trattato, firmato nel 1949, prevede alcuni obblighi di assistenza tra i paesi membri per rispondere a minacce militari e difendersi in caso di attacco. Gli articoli più importanti in questo senso sono il 4 e il 5, che parlano rispettivamente dell'avvio di consultazioni tra gli alleati e della mutua difesa. L'articolo 4 è molto breve e sintetico, prevedendo che ogni stato membro può rivolgersi al Consiglio Nord Atlantico, l'organo decisionale della NATO, se si sente minacciato o se vuole discutere di qualsiasi questione relativa alla propria sicurezza e integrità. Il testo è piuttosto vago: le parti si consulteranno ogni volta che, nell'opinione di una di esse, l'integrità territoriale, l'indipendenza politica o la sicurezza di una delle parti fosse minacciata. L'ultima volta che l'articolo 4 è stato invocato è stato nel febbraio 2022 da otto paesi dell'est Europa che chiedevano di discutere le conseguenze dell'invasione russa dell'Ucraina. Ora la Polonia dice che intende invocarlo di nuovo





