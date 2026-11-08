Polonia lutto nazionale dopo sparatoria a Cracovia: 6 morti e ideologia estremista

La Polonia dichiara due giorni di lutto nazionale dopo una sparatoria di massa a Cracovia che ha ucciso sei persone. L'attacco, probabilmente ispirato dall'ideologia di estrema destra, ha ferito 17 persone e ha portato al ritrovamento dei familiari del sospettato.

La Polonia ha dato inizio domenica 8 novembre 2026 a due giorni di lutto nazionale in seguito a una tragica sparatoria di massa verificatasi a Cracovia. L'attacco nella storica piazza principale della città ha causato la morte di sei persone e ha lasciato diciassette individuli feriti, tra cui due agenti di polizia e l'autore della vicenda. Le autorità locali hanno dichiarato che l'episodio è stato probabilmente ispirato da un'ideologia di estrema destra, segnando un momento di profondo shock per la nazione.

Dettagli dell'attacco a Cracovia e misure di sicurezza

L'azione violenta si è svolta sabato nella piazza del mercato principale del centro storico di Cracovia, una delle aree più visitate e simboliche del paese. Dopo l'attacco, la polizia ha rafforzato le misure di sicurezza in diverse zone della città, chiudendo la piazza del mercato principale e le strade circostanti al traffico ordinario. È stato consentito il passaggio esclusivamente ai lavoratori essenziali, mentre molti caffè nelle vicinanze sono rimasti chiusi e le bandiere del municipio sono state abbassate a mezz'asta in segno di lutto.

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Il sospettato e la tragedia nella sua città natale

Il sospettato dell'attacco, un giovane di ventiquattro anni, è rimasto ricoverato in ospedale in condizioni critiche dopo la sparatoria. La tragedia si è estesa alla sua famiglia, poiché i genitori e la sorella del giovane sono stati trovati morti nella loro abitazione. La polizia ha confermato che i corpi sono stati scoperti nella giornata di sabato prima delle ore ventidue in un appartamento situato nel centro di Ostrowiec Swietokrzyski, la città natale del presunto autore, distante circa duecento chilometri a nord di Cracovia.

Reazioni delle istituzioni e appelli per il sangue

Il Primo Ministro polacco Donald Tusk ha espresso la massima gratitudine agli agenti di polizia che hanno fermato il tiratore, definendo i Sottufficiali Jakub Kulik e Artur Moranski veri eroi che hanno salvato molte vite disprezzando il rischio per la propria incolumità. Due poliziomi sono stati feriti durante il confronto a bruciapelo, con la forza di polizia che ha lanciato un urgente appello per la donazione di sangue, evidenziando che uno dei militari è in lotta per la propria vita in terapia intensiva. La narrazione pubblica si è concentrata sull'eroismo dei servizi di emergenza in un momento di profonda crisi nazionale.

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Impatto psicologico e contesto sociale in Polonia

L'evento ha profondamente scosso l'opinione pubblica polacca, un paese che finora si era distinto per livelli di sicurezza più elevati rispetto a molti altri vicini dell'Europa occidentale. Il giornale quotidiano Rzeczpospolita ha pubblicato un editoriale in cui definiva la sparatoria di massa come la "fine brutale di un'era in cui la Polonia era considerata un'isola di sicurezza". La preoccupazione pubblica è ulteriormente aumentata a causa di una serie di episodi di accoltellamento nelle scuole verificatisi nel mese di ottobre, che le autorità hanno collegato alla diffusione di contenuti estremisti online.

Cronaca della settimana e simbologie storiche sospese

Per commemorare le vittime della sparatoria, il tradizionale colpo di tromba suonato dalla Chiesa di Santa Maria sulla piazza del mercato è stato sospeso per dodici ore. Secondo l'agenzia di stampa statale PAP, questa è la prima volta dal 1939 che la tradizione viene interrotta per un lutto pubblico. Anche nella capitale, Varsavia, la polizia ha installato barriere sulle strade che conducono alla Via Krakowskie Przedmiescie, rafforzando la protezione nelle zone turistiche. Testimoni come Maria, una ventenne impiegata in un bar della capitale, hanno descritto un sentimento di profonda insicurezza e sgomento davanti a questi eventi recenti.