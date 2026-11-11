Polonia: marcia di estradita destra su 108° anniversario dell'indipendenza

Il Giorno dell'Indipendenza di Varsavia vede migliaia di nazionalisti, tra cui rappresentanti europei, radunati in una marcia che ha alimentato tensioni tra destra e centrista. Le forze dell'ordine hanno aumentato la presenza per garantire sicurezza.

Il 11 novembre 2026, nella capitale polacca Varsavia, migliaia di sostenitori di estrema destra si sono radunati per la marcia annuale che celebra il 108° anniversario dell'indipendenza nazionale, sotto il motto "Un polacco è padrone in Polonia".

Forze supplementari a Varsavia per garantire la sicurezza

La Polonia ha dispiegato polizia extra nella città, rifiutando di divulgare il numero esatto di agenti in servizio. Barriere fisiche sono state installate lungo le strade vicine alla via di partenza, mentre i poliziotti ispezionavano i dintorni per prevenire potenziali contenziosi tra i partecipanti e le autorità.

Also read Il Regno Unito lancia il satellite Titania: indipendenza spaziale militare

Presenza di nazionalisti europei alimenta l'attenzione mediatica

Oltre ai polacchi, la manifestazione ha attirato gruppi provenienti da tutta Europa, tra cui il movimento giovanile spagnolo Revuelta, associato al partito di destra Vox, e membri del partito ungherese di estrema destra Mi Hazánk. Sono state anticipate filoni di reclutamento di nuovi volontari nato in altri paesi.

Il primo ministro Tusk chiama alla moderazione

Il primo ministro Donald Tusk, che ha parlato a Szczecin nella prima parte di novembre, ha ribadito la necessità di mantenere la civiltà durante la marcata divisione politica. Ha riferito di aver espresso preoccupazione per i commenti ministeriali che avevano suggerito una motivazione di estrema destra per l'attentato di Krakow, in cui sei persone sono state uccise a una piazza.

Advertisement

Organizzatori condannano l'uso politico dell'evento

Rafal Buca, portavoce degli organizzatori, ha dichiarato la necessità di evitare che il raduno diventi una piattaforma di propaganda. Ha inoltre riferito di aver condannato qualunque attacco politico, sia di destra che di sinistra, collegato alla tragedia di Krakow.

Reazioni dei centristi e le preoccupazioni per la sicurezza pubblica

I partiti di centro, al governo, hanno accusato la marcia di fungere da vetrina per il razzismo e l'antisemitismo. La tensione tra i gruppi è stata posta in evidenza dalla decisione di installare barriere e dalla massiccia presenza forense nelle zone delle insegne più volute. Se le autorità avranno in futuro altre decise azioni per contrastare eventuali scontri resta da vedere.