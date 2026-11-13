Polonia, Nawrocki blocca legge moderazione online per eccesso potere esecutivo

Il presidente polacco Karol Nawrocki pone il veto alla normativa sul Digital Services Act, accusando il governo Tusk di voler dare potere arbitrario sui contenuti digitali.

Il presidente polacco Karol Nawrocki ha esercitato il suo potere di veto contro un disegno di legge fondamentale per l'attuazione del Digital Services Act dell'Unione Europea. Questa decisione, presa venerdì, segna il secondo rifiuto da parte del capo dello stato nei confronti di normative legislative volute dall'esecutivo per regolamentare il contenuto online.

Il Nucleo Del Contesto Legislativo E Giuridico

Il presidente Karol Nawrocki ha motivato la sua opposizione affermando che la normativa conferiva ai funzionari statali un potere eccessivo e incontrollato sulla libertà di espressione digitale. Egli ha dichiarato esplicitamente in un video pubblicato su X che non spetta a un funzionario governativo determinare se un contenuto specifico costituisca un reato. Secondo la visione del capo dello stato, questa competenza esclusiva deve risiedere esclusivamente nelle mani dei tribunali indipendenti.

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Contesto Di Aggressioni Scolastiche E Urgenza

La legislazione aveva acquisito una forte urgenza politica dopo una serie di aggressioni con coltello avvenute nelle scuole polacche durante il mese di ottobre. Tra gli episodi più eclatanti vi fu un attacco in cui un quindicenne indossava una videocamera montata sul casco, sembrando intenzionato a filmare l'aggressione. Il governo del Primo Ministro Donald Tusk aveva sostenuto che tali strumenti fossero essenziali per rispondere rapidamente a minacce simili.

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Posizioni Dello Stato E Reazione Dell'Opposizione

Il ministro per gli Affari digitali Krzysztof Gawkowski ha reagito con ferma critica al veto, definendolo un atto che getta la legislazione nella spazzatura. Egli ha sostenuto che la decisione del presidente equivale a dare una sorta di permesso per l'odio, l'ostilità e la morte che la rete introduce, privando la Polonia degli strumenti necessari. Gawkowski ha accusato l'esecutivo di aver sfruttato una tragedia emotiva per spingere attraverso normative che concederebbero un controllo arbitrario.

Conseguenze Politiche E Prospettive Future

Questa disputa accende nuovamente i riflettori su una lotta di potere sempre più aspra tra il presidente Karol Nawrocki e il governo del Primo Ministro Donald Tusk. Nawrocki, alleato dell'opposizione nazionalista, ha già posto il veto su 48 disegni di legge del governo dalla sua assunzione dell'incarico. Tusk ha risposto difendendo la normativa, sottolineando come la protezione dei bambini dai criminali online debba essere un punto di unione trasversale, non un motivo di divisione politica.