Polonia: presidente vuole revocare onorificenza a Zelenskiy

Il presidente polacco, Karol Nawrocki, ha dichiarato di voler revocare l'Ordine dell'Aquila Bianca al presidente ucraino Volodymyr Zelenskiy a causa della sua decisione di ribattezzare un'unità dell'esercito ucraino con il nome dell'Esercito Insurrezionale Ucraino (UPA).

Il presidente polacco, Karol Nawrocki , ha dichiarato di voler revocare l'Ordine dell'Aquila Bianca al presidente ucraino Volodymyr Zelenskiy a causa della sua decisione di ribattezzare un'unità dell'esercito ucraino con il nome dell'Esercito Insurrezionale Ucraino (UPA).

L'UPA è stato coinvolto nella strage di Vohlynia, una serie di omicidi che hanno ucciso circa 100.000 polacchi tra il 1943 e il 1945. Il presidente polacco ha affermato che l'UPA è stato coinvolto nella strage e che la sua glorificazione ha fornito all'aggressione russa l'ossigeno per la disinformazione. Il presidente ucraino ha firmato un decreto che riconosce il contributo dell'unità delle forze speciali ucraine alla lotta contro le forze russe, intitolandola all'UPA.

La decisione di Zelenskiy ha suscitato indignazione in Polonia, dove molti considerano l'UPA un'organizzazione terroristica. Il presidente polacco ha proposto che un organismo statale discuta la revoca dell'Ordine dell'Aquila Bianca a Zelenskiy, ma la decisione finale spetterà al Chapter dell'Ordine dell'Aquila Bianca, che si riunirà il 8 giugno.

La reazione in Polonia è stata pesante, con il ministero degli Esteri che ha dichiarato che la decisione di Zelenskiy ha ferito la memoria dei vittime dell'UPA e ha colpito il dialogo tra le due nazioni. Il presidente ucraino ha risposto affermando che l'UPA è stato un simbolo della lotta per l'indipendenza dell'Ucraina e che la sua glorificazione è stata necessaria per sostenere la resistenza contro la Russia.

La situazione è complessa e le due nazioni hanno una storia comune che risale alla Seconda Guerra Mondiale. La Polonia ha sostenuto l'Ucraina durante la guerra della Russia in Ucraina, ma la decisione di Zelenskiy ha suscitato indignazione in Polonia. La questione dell'Ordine dell'Aquila Bianca è solo un aspetto della complessa storia tra le due nazioni





Internazionale / 🏆 10. in İT We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Polonia Ucraina Volodymyr Zelenskiy Karol Nawrocki Ordine Dell'aquila Bianca Esercito Insurrezionale Ucraino (UPA)

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Zelenskiy incontra i leader europei e svedesi per discutere dell'aviazioneIl Presidente ucraino Volodymyr Zelenskiy ha partecipato a un vertice informale dei leader europei ad Ayia Napa, a Cipro, e in seguito si è recato in Svezia per incontrare il Primo Ministro Ulf Kristersson e il Ministro della Difesa Pal Jonson. Durante l'incontro, i tre leader hanno presentato novità relative all'aviazione.

Read more »

Zelenskiy incontra Kristersson per discutere la fornitura di jet Gripen EIl presidente ucraino Volodymyr Zelenskiy e il primo ministro svedese Ulf Kristersson si incontreranno per presentare novità relative all'aviazione, con particolare attenzione alla possibile fornitura di jet Gripen E all'Ucraina.

Read more »

Svezia-Ucraina: Zelenskiy in visita a Svezia per discutere caccia GripenIl presidente ucraino Volodymyr Zelenskiy sarà in visita a Svezia giovedì per discutere la vendita di caccia Gripen all'Ucraina. La Svezia ha già fornito aiuti militari all'Ucraina e ha espresso la sua solidarietà con il paese.

Read more »

Zelenskiy: 'Preparando pacchetto difesa con Svezia, passo forte sui Gripen'Il presidente ucraino Zelenskiy ha dichiarato, durante la sua visita in Svezia, di essere al lavoro con il governo svedese su un significativo pacchetto di difesa che include un "passo forte" concernente i caccia Gripen. L'accordo, che potrebbe prevedere il trasferimento immediato di modelli C/D e la futura vendita di fino a 150 Gripen E, mira a potenziare l'aviazione da combattimento ucraina. La notizia ha fatto salire le azioni Saab. La Svezia, già primo fornitore di aiuti all'Ucraina, punta a consolidare la sua industria della difesa.

Read more »