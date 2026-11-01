Polonia: Tusk difende lo Stato di diritto dopo la crisi alla Corte Costituzionale

Il premier polacco Donald Tusk condanna le violenze della destra e blocca i negoziati. Analisi dello scontro tra governo e PiS per il controllo della Corte.

Una grave crisi istituzionale ha scosso la Polonia in questi giorni, portando le istituzioni del paese a uno stallo drammatico. Lo scontro ruota attorno alla Corte Costituzionale, dove la tensione tra il governo guidato dal premier Donald Tusk e l'opposizione nazionalista ha raggiunto livelli inaccettabili. La situazione è degenerata quando il presidente Karol Nawrocki, esponente del partito PiS, è entrato nella sede del tribunale supremo in piena notte per difendere i due giudici sospesi.

La crisi istituzionale e il ruolo di Nawrocki

La scintilla che ha innescato questa crisi è stata la decisione di cinque giudici eletti dal Parlamento di sospendere il presidente della Corte Costituzionale, Soaczewski, e il suo vice. I due magistrati sono stati accusati di ostacolare in modo indebito la nomina dei nuovi giudici della Corte, una mossa approvata dall'attuale maggioranza parlamentare. Questa mossa politica ha avuto ripercussioni immediate sulla stabilità delle istituzioni polacche.

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Il capo dello Stato, Karol Nawrocki, appartiene al partito PiS che si trova attualmente all'opposizione. Egli è stato accusato di aver influenzato pesantemente la composizione della Corte durante il suo precedente periodo al potere, prima dell'ascesa dell'attuale premier Tusk. La sua azione di entrare nella sede del tribunale durante la notte è stata interpretata come un tentativo disperato di proteggere le proprie posizioni e i propri alleati istituzionali.

Intorno all'edificio della Corte Costituzionale si sono radunate centinaia di persone. Tra queste spiccavano i sostenitori di destra e i simpatizzanti di Nawrocki, che hanno espresso la loro ferma opposizione alle decisioni della maggioranza di centrodestra. La presenza di questi manifestanti ha creato un clima di forte tensione, trasformando l'area circostante l'istituzione giudiziaria in un luogo di scontro verbale e fisico potenziale.

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Il discorso televisivo di Donald Tusk

In risposta a questi eventi, il premier Donald Tusk ha rivolto un duro discorso alla nazione, trasmesso in diretta televisiva in serata. Tusk, leader di un partito filo-europeista, ha condannato con fermezza le violenze e le azioni aggressive che hanno caratterizzato le giornate recenti. Egli ha accusato i leader dell'opposizione nazionalista e conservatrice di voler distruggere la democrazia e lo Stato di diritto polacco.

Per spiegare perché sia inaccettabile mediare con chi viola la legge, Tusk ha utilizzato un paragone molto efficace e diretto. Ha descritto una situazione in cui un ladro, dopo aver scippato una borsetta a una vecchietta, grida alla violenza e pretende di dividere la refurtiva a metà. Questo esempio serve a illustrare la posizione del governo: non ci sono compromessi possibili con l'illegalità.

Il premier ha sottolineato che nello Stato di diritto non vigeva la legge della giungla. Questo sistema si fonda sulla ragione e sulla legge, impedendo che a decidere siano l'aggressività, la forza fisica, spesso definita come i muscoli, o la maleducazione dei bulli. In un sistema davvero democratico, la legge deve proteggere allo stesso modo i deboli e i forti.

La difesa dello Stato democratico

Tusk ha ribadito che un giudice non può essere intimidito da un politico o da un manifestante aggressivo, indipendentemente da chi sia o dal ruolo che ricopre. Ha definito lo Stato democratico il miglior sistema che l'umanità abbia creato, ma ha anche ammesso che esso è il più difficile da mantenere. Questa affermazione sottolinea la complessità e la fragilità delle istituzioni democratiche sotto attacco.

Gentili signori, ha esordito il premier nel suo discorso integrale, riferendosi ai fatti scandalosi avvenuti ieri davanti all'edificio della Corte costituzionale. Tusk ha dichiarato di desiderare davvero che in Polonia non si dovessero mai assistere a scene del genere. Ha affermato che la via verso la pace non può consistere nel cedere di fronte all'illegalità e alla violenza. Uno Stato democratico deve essere forte e in grado di garantire la giustizia per tutti i cittadini.

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Il premier ha descritto la sua preoccupazione per la situazione, osservando con attenzione come politici e attivisti del PiS e della Confederazione, da Braun a Bąkiewicz, si stessero comportando. Ha lodato la polizia per la sua reazione, caratterizzata da grande calma ma anche da fermezza di fronte a qualsiasi manifestazione di aggressività. L'attacco al Tribunale e ai suoi giudici è stato definito come un altro capitolo del processo di smantellamento dello Stato di diritto in Polonia.

Lo scontro politico sulla riforma giudiziaria

Tusk ha ricordato come il processo di smantellamento sia stato condotto dal PiS, dai presidenti Andrzej Duda e di Karol Nawrocki. Egli ha sostenuto che, insieme alla maggioranza parlamentare, ha cercato di riformare la Corte. Nessuno aveva dubbi sul fatto che la Corte, nella forma imposta dal PiS, non fosse un vero organo giudiziario. Questo giudizio è stato espresso dalle istituzioni internazionali, dai principali esperti giuridici polacchi e dall'opinione pubblica.

Il premier ha descritto come abbiano proposto a tutte le forze politiche e a entrambi i presidenti delle risoluzioni e delle leggi che consentirebbero di ricostruire insieme lo Stato di diritto. Tuttavia, tutto è rimasto bloccato dal presidente e dal PiS. Il governo ha quindi atteso con calma la nomina dei nuovi giudici, fino alla scadenza del mandato dei predecessori nominati dal PiS.

Il Sejm ha proceduto alla nomina dei nuovi magistrati, e i giudici hanno prestato giuramento. Tuttavia, il presidente non si è degnato di accettare legalmente quei giuramenti. I giudici selezionati sono stati ostacolati dal presidente Soaczewski e non hanno potuto iniziare a lavorare. Dopo molte settimane di paziente attesa, i giudici hanno deciso di intraprendere il proprio dovere senza attendere un cambiamento di posizione da parte del signor Soaczewski, subendo di conseguenza le aggressioni.

Tusk ha voluto sottolineare con estrema chiarezza che i membri del Tribunale eletti legalmente sono stati aggrediti. La polizia, intervenuta sul posto, ha protetto il Tribunale dagli aggressori. La vicenda mostra come le tensioni politiche abbiano raggiunto un livello di pericolosità per le istituzioni, mettendo a rischio la credibilità internazionale della Polonia e la sua appartenenza ai valori europei comuni.