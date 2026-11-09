Polonia: Tusk e Nawrocki alla marcia di Cracovia dopo la strage di sabato

Il premier Tusk e il presidente Nawrocki uniscono la nazione a Cracovia per le vittime della sparatoria di sabato, in un contesto di tensione politica e inchiesta in corso.

Il Primo Ministro polacco Donald Tusk e il Presidente Karol Nawrocki si sono uniti a migliaia di cittadini durante una marcia silenzosa a Cracovia, nella Piazza del Mercato, per onorare le vittime della sparatoria di massa verificatasi lo scorso sabato nove novembre. L'evento ha rappresentato un momento cruciale di unità nazionale in un paese profondamente scosso dal trauma, nonostante le preesistenti tensioni politiche tra i due massimi esponenti istituzionali.

Unità nazionale nonostante le divisioni

La presenza congiunta di Tusk, Nawrocki e del sindaco di Cracovia Lukasz Gibala ha trasmesso un messaggio di solidità collettiva di fronte a un atto senza precedenti. Il Vice Primo Ministro Wladyslaw Kosiniak-Kamysz ha sottolineato durante un'intervista a TVN24 che questa convergenza dimostra la capacità della Polonia di cooperare e dialogare pur mantenendo visioni differenti. "Per la Polonia questo è sempre un segno di speranza", ha dichiarato, aggiungendo che la solidarietà nei momenti difficili è fondamentale per supportare i familiari delle vittime e la comunità.

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La marcia ha seguito parzialmente il percorso effettuato dal tiratore mentre sparava, con i partecipanti che hanno acceso candele memoriali nei punti esatti dove le vittime sono cadute sabato nove novembre. Tusk ha utilizzato il social network X per ringraziare i migliaia di polacchi raccolti, definendo la giornata un tributo alle vittime dell'attacco avvenuto nella storica piazza del mercato, meta turistica molto frequentata.

Identità e motivazioni dell'attaccante

Il presunta autore della sparatoria è stato identificato dalle autorità come Michal Oksinski, ventiquattrenne originario di Ostrowiec Swietokrzyski, una città nel sud-est della Polonia. L'uomo è deceduto nell'ospedale dopo essere stato arrestato dalla polizia, che aveva riferito di aver aperto il fuoco dal suo veicolo pochi minuti dopo l'inizio dell'attacco. Oksinski era sospettato di aver ucciso sei persone nella piazza centrale di Cracovia, un evento che ha sconvolto una nazione che si è sempre considerata più sicura rispetto ai vicini dell'Europa occidentale.

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Le indagini iniziali avevano indicato una possibile ispirazione all'ideologia di estrema destra, ma il governo ha fatto marcia indietro lunedì. Il portavoce del governo Adam Szlapka ha raccomandato prudenza, affermando che era meglio astenersi dai commenti fino a quando non fosse stata raccolta un'informazione completa. L'Ufficio del Procuratore Nazionale, tramite il portavoce Przemyslaw Nowak, ha confermato che le motivazioni precise non sono ancora note. Tuttavia, nella stanza di Oksinski è stata trovata la bandiera Gadsden, un simbolo storico legato alla Rivoluzione Americana, associato a significati di libertà o ribellione ma non ampiamente riconosciuto come estremista.

Ricadute e prossimi passi dell'inchiesta

Le indagini si stanno concentrando anche sugli elementi ritrovati nell'abitazione familiare e nell'auto dell'attaccante. Le autorità hanno confermato che sia Oksinski sia suo padre detenevano permessi di porto d'armi, e sono state trovate diverse armi da fuoco nell'appartamento e nel veicolo. Il corpo di suo padre, madre e sorella è stato trovato nella casa di famiglia sabato, e le autorità ritengono che siano stati uccisi dallo stesso Oksinski. Il Ministro della Giustizia Waldemar Zurek ha assicurato che l'inchiesta continuerà per stabilire se l'attaccante abbia agito da solo o sia stato influenzato da gruppi specifici.

Parallelamente, l'Ufficio Centrale per la Lotta alla Cibercriminalità (CBZC) ha annunciato la detenzione di cinque cittadini polacchi e un ucraino. I detenuti, di età compresa tra i quindici e i trentasei anni, erano accusati di aver pubblicato contenuti minacciosi o allarmanti online a seguito dell'attacco. L'opposizione nazionalista, guidata da Jaroslaw Kaczynski del partito Diritto e Giustizia, ha respinto le ipotesi di un legame di estrema destra, definendo tali accuse una "bugia palese". Nel frattempo, la Polonia ha dichiarato un lutto nazionale che si è esteso dall'otto al nove novembre a livello nazionale, e fino all'undici novembre specificamente a Cracovia.