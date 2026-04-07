Head Topics

Pomigliano d'Arco: tra Stellantis, industria e sfide del futuro

Economia Notizia

Pomigliano d'Arco: tra Stellantis, industria e sfide del futuro
Pomigliano D'arcoStellantisIndustria
📆07/04/2026 09:27:00
📰ilpost
132 sec. here / 9 min. at publisher
📊News: 73% · Publisher: 83%

Pomigliano d'Arco è un importante centro industriale nel napoletano, fortemente legato allo stabilimento Stellantis, ma con una vivace vita culturale e complesse dinamiche sociali. L'articolo esplora la storia, il presente e le sfide del futuro della città, focalizzandosi sull'industria automobilistica, le realtà industriali collaterali, la ricerca e le trasformazioni socio-economiche in atto.

Cos'è Pomigliano d'Arco oggi, oltre Stellantis . Il paese campano è un centro industriale di rilevanza nazionale, ma non solo. La presenza dello stabilimento Stellantis , che occupa una vasta porzione del territorio, è innegabile, rappresentando un pilastro dell'economia locale e nazionale, con la produzione di modelli iconici come la Panda e l'Alfa Romeo Tonale. Tuttavia, Pomigliano d'Arco non si esaurisce nell'ambito industriale.

La città vanta una vivace vita culturale e affronta una complessa relazione con la politica e la criminalità, elementi che contribuiscono a definire l'identità del comune. Lo stabilimento Stellantis, erede della storica Alfasud, rappresenta una realtà produttiva di grande importanza. Con una forza lavoro di circa 4.000 persone, in larga parte residenti a Pomigliano e nei comuni limitrofi, lo stabilimento contribuisce in modo significativo all'occupazione e all'economia del territorio. La produzione di veicoli, in particolare la Panda, che continua a essere un modello di successo sul mercato italiano, assicura una continuità produttiva e un indotto importante. Tuttavia, il futuro dello stabilimento è oggetto di discussione, con piani industriali volti a garantire la sua sostenibilità e a rispondere alle sfide del mercato automobilistico. La Fim-Cisl ha espresso preoccupazioni in merito ai volumi produttivi, alla tempistica dei nuovi modelli e alla tenuta dell'indotto, sottolineando l'importanza di monitorare attentamente l'evoluzione del settore. Oltre a Stellantis, Pomigliano d'Arco ospita importanti realtà industriali come Leonardo, che produce fusoliere per gli aerei Boeing, e Avio, che si occupa della produzione e revisione di motori aeronautici. La presenza di centri di ricerca, come l'Aerotech Academy e il centro Elasis, contribuisce a rafforzare il ruolo di Pomigliano come polo tecnologico e di innovazione, con particolare attenzione al settore dell'aeronautica. La storia di Pomigliano è profondamente legata all'industria, fin dai tempi dell'Alfasud. La trasformazione dello stabilimento, con l'introduzione della seconda generazione della Panda e la ristrutturazione del sito, ha rappresentato una svolta cruciale, consentendo di superare le difficoltà e di rilanciare la produzione. Il passaggio dalla catena di montaggio lineare alla gestione per team, con postazioni intercambiabili e maggiore responsabilità dei lavoratori, ha contribuito a migliorare l'efficienza e la qualità della produzione. Il confronto tra il passato e il presente rivela cambiamenti significativi, non solo all'interno della fabbrica, ma anche nel contesto sociale ed economico della città. L'aumento dei prezzi e la perdita del potere d'acquisto, insieme alla trasformazione del mondo del lavoro, hanno creato nuove sfide per i lavoratori e per la comunità locale. La riflessione sul futuro di Pomigliano d'Arco, dunque, non può prescindere dalla valutazione delle trasformazioni in atto, dalla capacità di affrontare le sfide del mercato e dalla volontà di preservare il tessuto sociale ed economico del territorio

Abbiamo riassunto questa notizia in modo che tu possa leggerla velocemente. Se sei interessato alla notizia puoi leggere il testo completo qui. Leggi di più:

ilpost /  🏆 7. in İT

Pomigliano D'arco Stellantis Industria Automobilistico Lavoro

 

Italia Ultime Notizie, Italia Notizie

Similar News:Puoi anche leggere notizie simili a questa che abbiamo raccolto da altre fonti di notizie.

L’unica fabbrica di Stellantis che rischia davvero di chiudereL’unica fabbrica di Stellantis che rischia davvero di chiudereA Cassino dall'inizio dell'anno si è lavorato solo per 15 giorni e sono state prodotte pochissime auto
Leggi di più »

Weekend di Calcio: Sfide, Polemiche e Prospettive per il FuturoWeekend di Calcio: Sfide, Polemiche e Prospettive per il FuturoUn'analisi completa del panorama calcistico italiano ed europeo, con focus sulle partite chiave, le reazioni dei protagonisti, le dinamiche di mercato e le prospettive future delle squadre e della Nazionale.
Leggi di più »

Opel Grandland Electric AWD: prova su strada del SUV elettrico a trazione integraleOpel Grandland Electric AWD: prova su strada del SUV elettrico a trazione integraleOpel Grandland eAWD è il SUV elettrico a trazione integrale che sfoggia due motori elettrici e un abitacolo fatto per il comfort, puntando tutto sulle caratteristiche di abitabilità che hanno reso celebre il brand tedesco del gruppo STELLANTIS
Leggi di più »

Giulio Base: 'Pensare a Giuda è come ripensare a noi stessi'Giulio Base: 'Pensare a Giuda è come ripensare a noi stessi'Ne 'Il Vangelo di Giuda' il nuovo film di Giulio Base il racconto segue la figura di Giuda lungo un arco narr…
Leggi di più »

Stellantis a Cassino, numeri da incubo nel primo trimestre: con questo ritmo nel 2026 si lavorerà solo due mesiStellantis a Cassino, numeri da incubo nel primo trimestre: con questo ritmo nel 2026 si lavorerà solo due mesiIndustria I numeri non mentono e, nel caso dello stabilimento Stellantis di Cassino,...
Leggi di più »

Stellantis riparte dagli Stati Uniti. Gli analisti: 'Mercato in crescita'Stellantis riparte dagli Stati Uniti. Gli analisti: 'Mercato in crescita'Focus sui consumatori abbienti. I nuovi modelli
Leggi di più »



Render Time: 2026-04-08 03:35:55