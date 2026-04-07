Pomigliano d'Arco: tra Stellantis, industria e sfide del futuro

Pomigliano d'Arco è un importante centro industriale nel napoletano, fortemente legato allo stabilimento Stellantis, ma con una vivace vita culturale e complesse dinamiche sociali. L'articolo esplora la storia, il presente e le sfide del futuro della città, focalizzandosi sull'industria automobilistica, le realtà industriali collaterali, la ricerca e le trasformazioni socio-economiche in atto.

Cos'è Pomigliano d'Arco oggi, oltre Stellantis . Il paese campano è un centro industriale di rilevanza nazionale, ma non solo. La presenza dello stabilimento Stellantis , che occupa una vasta porzione del territorio, è innegabile, rappresentando un pilastro dell'economia locale e nazionale, con la produzione di modelli iconici come la Panda e l'Alfa Romeo Tonale. Tuttavia, Pomigliano d'Arco non si esaurisce nell'ambito industriale.

La città vanta una vivace vita culturale e affronta una complessa relazione con la politica e la criminalità, elementi che contribuiscono a definire l'identità del comune. Lo stabilimento Stellantis, erede della storica Alfasud, rappresenta una realtà produttiva di grande importanza. Con una forza lavoro di circa 4.000 persone, in larga parte residenti a Pomigliano e nei comuni limitrofi, lo stabilimento contribuisce in modo significativo all'occupazione e all'economia del territorio. La produzione di veicoli, in particolare la Panda, che continua a essere un modello di successo sul mercato italiano, assicura una continuità produttiva e un indotto importante. Tuttavia, il futuro dello stabilimento è oggetto di discussione, con piani industriali volti a garantire la sua sostenibilità e a rispondere alle sfide del mercato automobilistico. La Fim-Cisl ha espresso preoccupazioni in merito ai volumi produttivi, alla tempistica dei nuovi modelli e alla tenuta dell'indotto, sottolineando l'importanza di monitorare attentamente l'evoluzione del settore. Oltre a Stellantis, Pomigliano d'Arco ospita importanti realtà industriali come Leonardo, che produce fusoliere per gli aerei Boeing, e Avio, che si occupa della produzione e revisione di motori aeronautici. La presenza di centri di ricerca, come l'Aerotech Academy e il centro Elasis, contribuisce a rafforzare il ruolo di Pomigliano come polo tecnologico e di innovazione, con particolare attenzione al settore dell'aeronautica. La storia di Pomigliano è profondamente legata all'industria, fin dai tempi dell'Alfasud. La trasformazione dello stabilimento, con l'introduzione della seconda generazione della Panda e la ristrutturazione del sito, ha rappresentato una svolta cruciale, consentendo di superare le difficoltà e di rilanciare la produzione. Il passaggio dalla catena di montaggio lineare alla gestione per team, con postazioni intercambiabili e maggiore responsabilità dei lavoratori, ha contribuito a migliorare l'efficienza e la qualità della produzione. Il confronto tra il passato e il presente rivela cambiamenti significativi, non solo all'interno della fabbrica, ma anche nel contesto sociale ed economico della città. L'aumento dei prezzi e la perdita del potere d'acquisto, insieme alla trasformazione del mondo del lavoro, hanno creato nuove sfide per i lavoratori e per la comunità locale. La riflessione sul futuro di Pomigliano d'Arco, dunque, non può prescindere dalla valutazione delle trasformazioni in atto, dalla capacità di affrontare le sfide del mercato e dalla volontà di preservare il tessuto sociale ed economico del territorio





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