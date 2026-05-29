Ponte della Festa della Repubblica: Anas Mobilita 2.500 Operatori per Gestire 45 Milioni di Spostamenti

Anas attiva un piano straordinario di monitoraggio per il weekend del 2 giugno, prevedendo 45 milioni di viaggi verso le coste e limitazioni per i mezzi pesanti.

Il prossimo fine settimana di maggio, che coincide con l'importante ricorrenza della Festa della Repubblica, si preannuncia come un momento critico per la viabilità nazionale, rappresentando di fatto l'antipasto del grande esodo estivo .

Secondo le stime fornite da Anas, la società del Gruppo Fs, si prevede un volume di traffico imponente con circa 45 milioni di spostamenti previsti tra l'ultima domenica di maggio e martedì 2 giugno. I flussi interesseranno sia le brevi percorrenze urbane e provinciali sia i lunghi tragitti interregionali, con una netta prevalenza di cittadini diretti verso le località di mare per godere dei primi giorni di sole.

L'obiettivo primario di Anas è quello di assicurare una percorribilità ottimale della rete, implementando strategie mirate a prevenire e ridurre al minimo i disagi alla circolazione che solitamente caratterizzano questi periodi di alta mobilità. Claudio Andrea Gemme, l'Amministratore Delegato di Anas, ha sottolineato come questo ponte rappresenti il primo vero test per le infrastrutture stradali in vista della stagione estiva.

Per far fronte all'incremento dei flussi, è stato predisposto un piano straordinario di monitoraggio e gestione che prevede l'attivazione di presidi rafforzati e un coordinamento costante e capillare con il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e le Forze dell'Ordine, al fine di garantire che milioni di viaggiatori possano raggiungere le loro destinazioni in modo sicuro e fluido. Tutte le strutture operative saranno impegnate in un regime di vigilanza h24 per intervenire tempestivamente in caso di incidenti o criticità, fornendo aggiornamenti in tempo reale attraverso i canali di informazione dedicati.

L'impegno dell'azienda è massimo per assicurare che le famiglie possano viaggiare in condizioni di massima efficienza. L'intensificazione del traffico inizierà già dalla serata di venerdì, raggiungendo il picco tra sabato 30 e domenica 31 maggio. Le direttrici più sollecitate saranno quelle che conducono alle coste, con particolare attenzione alle strade statali del versante ionico, adriatico e tirrenico. In particolare, si prevede una forte congestione tra la Toscana e la Liguria, nonché lungo le fasce costiere di Campania, Calabria e Basilicata.

Un ruolo cruciale sarà giocato dall'Autostrada A2 del Mediterraneo, arteria fondamentale non solo per il transito verso il sud ma anche per chi si dirige verso i porti per l'imbarchio verso la Sicilia. Un elemento di complicazione esterna riguarda la chiusura temporanea dell'autostrada A22 del Brennero, causata da una manifestazione di protesta in territorio austriaco tra le ore 11:00 e le 19:00.

Sebbene tale tratta non sia di competenza diretta di Anas, la società interverrà attivando i pannelli a messaggio variabile sulle strade statali limitrofe per orientare correttamente gli automobilisti. Le aree interessate in Veneto comprenderanno le statali 47, 51, 51Bis e 52, mentre in Lombardia saranno coinvolte le statali 301, 38, 45Bis e 42.

Per quanto riguarda la fase di rientro, i flussi verso le grandi aree urbane inizieranno a manifestarsi già dal 1° giugno, per poi intensificarsi drasticamente nella giornata di martedì 2 giugno. Le strade più critiche in questa fase saranno l'A2 del Mediterraneo, la statale 18 Tirrena Inferiore e la 106 Jonica in Calabria, l'A19 in Sicilia, la statale 1 Aurelia tra Lazio, Toscana e Liguria, il Grande Raccordo Anulare di Roma, la statale 309 Romea e la statale 16 Adriatica.

Per mitigare l'impatto del traffico privato, è stata disposta la sospensione della circolazione dei mezzi pesanti in diverse fasce orarie: sabato 30 maggio dalle 9 alle 14, domenica 31 maggio dalle 9 alle 22 e martedì 2 giugno dalle 7 alle 22. Dal punto di vista delle risorse umane, Anas schiererà un esercito di 2.500 operatori tra personale tecnico e di esercizio in turnazione, supportati da 200 unità specializzate all'interno delle Sale Operative Territoriali e della Sala Situazioni Nazionale, garantendo così un controllo totale e in tempo reale di ogni singolo segmento della rete stradale nazionale





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