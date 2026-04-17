Ponte sull'energia, non sullo Stretto: l'Italia si giochi la partita solare

Mentre tensioni geopolitiche e volatilità dei mercati energetici mettono a dura prova imprese e famiglie, l'Italia ha l'opportunità storica di investire in un futuro energetico rinnovabile e autonomo. L'analisi critica delle priorità nazionali e un confronto con le potenzialità del solare in Sicilia mettono in luce la necessità di un cambio di rotta radicale.

L'instabilità geopolitica in Medio Oriente, con le tensioni che parzialmente bloccano lo Stretto di Hormuz, si ripercuote direttamente sui mercati energetici globali. Il prezzo del Brent è aumentato del 50% in un solo mese, tradotto in bollette più salate per imprese e famiglie, e in margini sempre più stretti per l'economia reale.

Mentre la causa scatenante è lontana, in Europa la fragilità del sistema energetico è invece autoctona, radicata in decenni di mancata integrazione. L'Europa, pur presentandosi come un mercato unico a livello formale, non ha mai realmente costruito un mercato energetico unificato. Ogni stato membro continua a negoziare autonomamente i propri contratti, a definire i propri sussidi e a privilegiare la propria infrastruttura di rete. Nessun organismo centrale europeo possiede l'autorità necessaria per ottimizzare la generazione di energia su scala continentale.

Il risultato è un continente che importa la volatilità, una volatilità che la sua stessa geografia potrebbe invece aiutare a evitare. Si pensi al potenziale del solare nel Sud Europa, dell'eolico nel Nord, o alle capacità nucleari francesi: risorse che restano, in gran parte, non sfruttate in sinergia. Un pannello solare installato in Sicilia, ad esempio, genera il doppio dell'energia rispetto a un impianto identico in Germania, evidenziando la disparità di potenziale e di sfruttamento delle risorse rinnovabili all'interno dell'Unione.

La Germania, peraltro, ha una notevole capacità nel solare, ma questo non elimina la necessità di una visione strategica e di una politica industriale integrata a livello europeo. La lezione di Enrico Mattei, che negli anni Cinquanta comprese come il metano non avesse valore senza una rete efficiente capace di distribuirlo, è oggi più che mai attuale. Il sole che illumina il Mezzogiorno d'Italia rappresenta una risorsa simile, un potenziale inespresso che attende di essere valorizzato da infrastrutture adeguate.

Quando poi la rete esistente non riesce a trasportare l'energia rinnovabile prodotta, i gestori sono spesso costretti ad ignorarla, ricorrendo a centrali fossili in altre località per compensare la carenza. Questo rappresenta un paradosso costoso: un'energia pulita prodotta ma non utilizzata, che richiede poi l'avvio di impianti inquinanti, il tutto pagato due volte dai contribuenti. Il costo annuale di queste cosiddette 'correzioni' a livello europeo equivale all'intero consumo elettrico dell'Austria.

L'attuale ministro Pichetto Fratin ha finora perseguito un'agenda definita da tempo di pace: diversificazione delle forniture, una transizione incrementale e il contenimento dei costi. Sebbene queste misure possano apparire ragionevoli in un contesto ordinario, si rivelano del tutto inadeguate in un momento di crisi acuta. La guerra continua a far lievitare il prezzo del petrolio, mentre il cambiamento climatico impone una transizione energetica che non ammette più rinvii.

Il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) destina 5 miliardi di euro al potenziamento delle infrastrutture energetiche, ma la Corte dei Conti certifica che solo il 5% di questi fondi è stato effettivamente realizzato. I soldi ci sono, i progetti esistono, ma manca la volontà politica necessaria per portarli a compimento.

Il dibattito pubblico attuale sembra concentrarsi su priorità che non riflettono l'urgenza della crisi energetica e climatica. Per dare un'idea delle priorità, il ponte sullo Stretto di Messina, bocciato dalla Corte dei Conti per stime di traffico e pedaggi insufficienti a coprire persino la manutenzione ordinaria, costerà 14 miliardi di euro di denaro pubblico.

La stessa cifra, se investita in fotovoltaico in una piccola parte dell'entroterra siciliano, un'area con un potenziale solare enorme, e nella quota italiana del Tyrrhenian Link, il cavo sottomarino già pianificato da Terna per trasportare l'energia siciliana fino alla Campania, potrebbe produrre risultati rivoluzionari. Con questi 14 miliardi si potrebbero generare fino a circa 20 terawattora annui di elettricità pulita e senza emissioni, a un costo di produzione di pochi centesimi per kilowattora, a fronte dei 12 euro pagati oggi sul mercato. Il costo di sostituzione di un impianto fotovoltaico, dopo trent'anni di vita, è inferiore alla sola manutenzione annuale del ponte sullo Stretto.

La scelta di focalizzarsi sul ponte fisico, in questo contesto, sembra essere un abbaglio, un esempio di visione miope. Quello di cui l'Italia ha realmente bisogno è un 'Ponte al Sole'. È fondamentale sottolineare un'ulteriore occasione mancata che merita un'esplicitazione chiara. L'Europa si prepara a spendere tra il 3% e il 4% del proprio PIL in difesa, una spesa necessaria in tempi di pace incerta, ma il ritorno su quell'investimento è nullo in tempo di pace e distruttivo in tempo di guerra. Al contrario, il ritorno sull'investimento nel settore dell'energia rinnovabile è misurabile, tangibile e strategico per la sicurezza e la prosperità future.

È tempo di cambiare prospettiva e investire in un futuro energetico sostenibile, un ponte verso un'Italia e un'Europa più sicure e resilienti





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