Ponte sullo Stretto: inchiesta per corruzione e polemiche politiche

Un'inchiesta della procura di Roma per corruzione coinvolge un ex presidente aggiunto della Corte dei Conti, accusato di favorire il progetto del ponte. Il governo Salvini, dopo il rifiuto della Corte di registrare la delibera, ha approvato un decreto d'urgenza per bypassare i controlli. Critiche da esperti su costi lievitati e rischi sismici.

I carabinieri del ROS hanno eseguito perquisizioni nell'ambito di un'inchiesta della procura di Roma per corruzione: tre indagati, tra cui un ex presidente aggiunto della Corte dei Conti, accusato di aver accettato la promessa di futuri incarichi in enti pubblici in cambio di un'azione favorevole all'approvazione del progetto definitivo del ponte sullo Stretto.

Siamo garantisti, e come tali diciamo che si tratta di un'ipotesi accusatoria da verificare nel processo. Ma siamo anche onesti, e come tali diciamo che questa notizia non fa che aggiungere l'ennesimo strato di opacità a un'opera che di strati opachi ne ha accumulati da decenni. Il problema del ponte non ha bisogno di un vaglio giudiziario: ha bisogno di un vaglio politico. E il giudizio politico è già disponibile, nitido, inappellabile.

Matteo Salvini è alla guida del ministero delle Infrastrutture da quasi quattro anni. Ha presentato piani per centinaia miliardi, ha aperto conferenze come fossero cantieri, ma il suo ministero è risultato il più in ritardo nell'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza. La rete ferroviaria italiana ha vissuto sotto la sua gestione una stagione di disservizi, guasti, ritardi che hanno colpito ogni giorno milioni di pendolari.

Il ponte è la bandiera di questo ministro, l'icona di una straordinarietà utile a distogliere l'attenzione dai fallimenti ordinari: non è un'opera, è uno schermo. Ma Salvini non ha avuto fortuna neppure col suo giocattolo ingegneristico: Il 29 ottobre 2025, la Corte dei Conti ha rifiutato di registrare la delibera CIPESS che approvava il progetto definitivo. Non per ragioni ideologiche: perché l'analisi sismica era incompleta.

Le prescrizioni della commissione di Valutazione di Impatto Ambientale avevano richiesto tre fasi di aggiornamento della pericolosità sismica; solo la prima era stata completata. La risposta del governo è stata un decreto d'urgenza per sottrarre il ponte al controllo della Corte - eliminare il guardiano invece di rispettarne il giudizio.

Un atto di gravità istituzionale senza precedenti recenti: l'esecutivo si è attribuito il diritto di spendere 13,5 miliardi di denaro pubblico senza che nessun organo di controllo indipendente potesse dire di no. Oggi, con l'inchiesta per corruzione che riguarda il tentativo di condizionare quella stessa Corte, quella decisione appare sotto una luce ancora più sinistra. Vale la pena rammentare che lo Stretto di Messina è una delle zone a più alta pericolosità sismica d'Europa.

Il terremoto del 1908 rase al suolo Messina e Reggio Calabria uccidendo tra ottantamila e duecentomila persone: è il più devastante della storia europea moderna. Costruire in quell'area la campata unica più lunga del mondo - 3.300 metri, torri di 399 metri d'altezza - pone sfide che ingegneri e geologi indipendenti non considerano risolte: instabilità aerodinamica e strutturale, faglie attive non completamente mappate, fondazioni in fondale marino profondo con correnti potenti, normative aggiornate rispetto a un progetto rimasto quello del 2011.

Ma il problema vero non è solo tecnico: è anche economico. Il vero collo di bottiglia per i trasporti tra Calabria e Sicilia non è lo Stretto. Sono le reti infrastrutturali disastrate su entrambe le sponde. Le ferrovie siciliane sono in uno stato pietoso, ci sono 1.900 punti di criticità sui viadotti stradali dell'isola, il cumulo delle opere incompiute è scandaloso: basti pensare alla gravità di un dissesto idrogeologico lasciato marcire da decenni.

L'85% delle merci in Sicilia viaggia su strada perché la rete ferroviaria è così degradata da non poter essere una vera alternativa. Collegare con un ponte due reti che non funzionano non risolve il problema: lo trasferisce di qualche chilometro. Il costo certificato è di 13,5 miliardi di euro, interamente pubblici: nessun investitore privato ha mai creduto abbastanza nell'opera da metterci soldi propri. Nel 2005, quando fu aggiudicato l'appalto al consorzio Eurolink, il valore era di 3,8 miliardi.

Oggi è di 13,5: un aumento del 248% su un'opera senza ancora un metro di cantiere. La prima legge risale al 1971. Cinquantacinque anni di discussioni, progettazioni, gare, penali, consulenze pagate con denaro pubblico.

Tra le fonti di finanziamento, 1,6 miliardi vengono prelevati dal Fondo per lo Sviluppo e la Coesione di Sicilia e Calabria - le risorse che l'Europa destina alle regioni più svantaggiate per ridurre i divari territoriali - e dirottati verso un'opera la cui utilità è contestata e la cui realizzazione è tutt'altro che certa. Spendere tredici miliardi e mezzo per un ponte non è una scelta infrastrutturale: è una scelta politica.

Significa dire alla Sicilia che la sua priorità non è avere treni che funzionano, strade sicure, viadotti controllati





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