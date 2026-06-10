Ponte sullo Stretto: indagine per corruzione, costi alle stelle e iter fermo

L'inchiesta sulla presunta corruzione per sbloccare il progetto del ponte sullo Stretto di Messina coinvolge esponenti della Lega e un ex magistrato della Corte dei conti. Nel frattempo, la società Stretto di Messina spa registra un boom di spese per personale e consulenze, senza che i lavori siano partiti.

Il progetto del ponte stabile sullo Stretto di Messina continua a essere al centro di polemiche e difficoltà, con un aumento consistente dei costi a carico dello Stato nonostante l'opera non sia ancora iniziata.

L'ultima tappa di una lunga serie di problemi è rappresentata dall'indagine della procura che coinvolge tre persone, tra cui un fedelissimo di Matteo Salvini, principale sponsor dell'opera, e un ex presidente aggiunto della Corte dei conti. Mentre l'iter burocratico è bloccato da valutazioni di impatto ambientale, ricorsi dei cittadini e proteste per gli espropri, i costi della società Stretto di Messina spa crescono anno dopo anno.

I primi dubbi furono di natura tecnica, legati alla complessità sismica e geologica dello Stretto, seguiti da continui rinvii che hanno smentito gli annunci di inizio lavori. L'indagine ipotizza che l'avvocato Giacomo Francesco Saccomanno, vicino a Salvini, e l'imprenditore Vincenzo Virgiglio abbiano cercato di influenzare il giudice contabile Tommaso Miele, promettendogli cariche in enti pubblici dopo la pensione in cambio di un parere favorevole.

Saccomanno è stato commissario della Lega in Calabria, candidato parlamentare e componente del cda della Stretto di Messina fino ad aprile 2026; Virgiglio fa parte dell'Accademia Calabra, presieduta da Saccomanno, dove Miele ha ricevuto un premio nel 2023. Nonostante le negazioni dei coinvolti, la Corte dei conti ha bocciato il nuovo progetto, rispedendolo al Cipess.

La società Stretto di Messina spa, riattivata dal governo Meloni nel 2023 e guidata da Pietro Ciucci, ha visto espandere la sua struttura e le spese: nel 2025 conta 114 dipendenti, di cui 21 dirigenti, con costi per il personale attivo di 11,5 milioni di euro (+33% rispetto all'anno precedente). I manager costano oltre 6 milioni di euro l'anno.

A questi si aggiungono compensi per amministratori, comitati e organismi di vigilanza (circa 1 milione di euro) e spese per consulenze, servizi informatici, legali e assicurazioni, portando il totale complessivo a superare i 19 milioni di euro nell'ultimo anno, senza che l'opera sia stata nemmeno avviata





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