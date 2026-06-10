Ponte sullo Stretto: nuovi indizi e la fiducia di Tajani

La tangenziale di Napoli è la prima smart road d'Italia, completata e pronta per essere inaugurata. Anche altri due magistrati sono stati avvicinati senza successo per pilotare il parere, ma il tentativo è stato fallito poiché i magistrati non hanno accettato gli inviti. L'inchiesta sulla Procura di Roma riguarda anche il tentativo di avvicinare altri due magistrati contabili ritenuti utili agli interessi del gruppo favorevole alla realizzazione dell'opera. L'imprenditore Vincenzo Virgiglio e l'avvocato Giacomo Francesco Saccomanno sono indagati per aver messo in campo lo stesso meccanismo con l'ex presidente aggiunto della Corte dei conti, Tommaso Miele. Il vicepremier Antonio Tajani ha espresso fiducia sul progetto, sostenendo che la giustizia deve fare il suo corso, ma non strumentalizziamo. Gli stessi toni concilianti arrivano dal sottosegretario alla Presidenza del Consiglio con delega al Cipess, Alessandro Morelli, che osserva che il percorso va pienamente avanti, anche se l'inchiesta giudiziaria infuria con nuovi elementi che scuotono il già tormentato percorso verso i cantieri.

Il primo ponte intelligente d'Italia, la tangenziale di Napoli, è stato completato e ora è pronta per essere inaugurata. Anche altri due magistrati sono stati avvicinati senza successo per pilotare il parere, ma il tentativo è stato fallito poiché i magistrati non hanno accettato gli inviti.

L'inchiesta sulla Procura di Roma riguarda anche il tentativo di avvicinare altri due magistrati contabili ritenuti utili agli interessi del gruppo favorevole alla realizzazione dell'opera. L'imprenditore Vincenzo Virgiglio e l'avvocato Giacomo Francesco Saccomanno sono indagati per aver messo in campo lo stesso meccanismo con l'ex presidente aggiunto della Corte dei conti, Tommaso Miele. Il vicepremier Antonio Tajani ha espresso fiducia sul progetto, sostenendo che la giustizia deve fare il suo corso, ma non strumentalizziamo.

Gli stessi toni concilianti arrivano dal sottosegretario alla Presidenza del Consiglio con delega al Cipess, Alessandro Morelli, che osserva che il percorso va pienamente avanti, anche se l'inchiesta giudiziaria infuria con nuovi elementi che scuotono il già tormentato percorso verso i cantieri. Dopo la bocciatura della vecchia delibera, il decreto legge n. 32 del 2026, il cosiddetto decreto Commissari, è stato costruito proprio per superare i rilievi della magistratura contabile e fissare la nuova roadmap, passaggio dopo passaggio, riscrivendo il percorso necessario ad arrivare all'approvazione definitiva del progetto





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