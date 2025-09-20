Pontida: I giovani della Lega in scena con toni di sfida e attacchi anti-islamici

La kermesse di Pontida si apre con un'esibizione dei giovani della Lega che anticipa l'evento principale di domenica. Forti accenti anti-islamici, messaggi di sfida ad alleati e oppositori, e toni aggressivi caratterizzano la manifestazione.

Pontida si apre con un’esibizione di sfida, rivolta ad alleati e non, e con accenti apertamente anti-islamici. I protagonisti sono i giovani della Lega , con una manifestazione che precede l'atteso evento di domani, domenica 21 settembre. Calorosa accoglienza per i leader presenti, che hanno suscitato applausi e canti entusiastici. Il segretario, tra l'altro, inizialmente sembrava dover rinunciare alla partecipazione.

Quando Salvini è salito sul palco, dalla platea dei giovani è scoppiato un boato e si è levato il coro 'un capitano, c'è solo un capitano'. Anche Vannacci, poco prima, era stato ricevuto da un lungo applauso e si è udito il coro 'un generale, c'è solo un generale'. \Nel suo intervento, Salvini ha dichiarato ai militanti che i medici gli avevano consigliato il riposo, 'ma il mio riposo siete voi'. Poi, prima di concludere, ha inviato un messaggio che accomuna una generazione di leghisti all'altra: 'Una cosa lega i giovani di oggi a quelli di 30 anni fa, la Lega di oggi a quella di 30 anni fa: quasi tutti i canali televisivi, le emittenti radiofoniche e i giornali ce l'hanno con noi ed è colpa della Lega. Baroni universitari, gruppi studenteschi, grandi finanzieri, grandi banche, grandi sindacati ci consideravano come un corpo estraneo da eliminare e oggi come un imprevisto da cancellare. Non ci sono riusciti 30 anni fa, non ci riescono oggi e non ci riusciranno domani. La Lega è la Lega, se serve sola contro tutti'. La manifestazione, interamente organizzata dai giovani leghisti, è stata caratterizzata da toni aggressivi e da una forte volontà di contrapposizione. \Vannacci, dal canto suo, ha dichiarato: 'Non dobbiamo limitarci a parlare di Charlie Kirk, dobbiamo diventare i suoi eredi nei palazzetti dello sport, nelle scuole, nelle strade e nelle piazze'. L'attacco agli avversari politici è stato particolarmente duro: 'La sinistra si presenta come democratica, liberale e tollerante, peccato che lo siano solo con chi condivide le loro idee'. Ha aggiunto, inoltre: 'Il vittimismo non appartiene alla destra, è Saviano che ha la scorta, non io'. Ai giornalisti, che lo hanno fermato al suo arrivo, Vannacci ha assicurato di non ambire alla segreteria della Lega: 'Aspiro a continuare a svolgere il mio compito, che è quello di europarlamentare, al meglio delle mie possibilità. Questo è il mandato che mi è stato conferito da 563 mila elettori'. Prima dell'inizio della manifestazione, i giovani leghisti hanno intonato cori e mostrato striscioni sul prato di Pontida. L'attacco più acceso è stato rivolto a Forza Italia, in risposta all'invito rivolto a Carlo Calenda in occasione della Festa dei giovani azzurri a San Benedetto del Tronto: 'Ripetiamolo a Calenda e a quei quattro sfigati in camicia in spiaggia che hanno applaudito a ciò che diceva Calenda, devono decidere se schierarsi con noi o contro di noi. Calenda, Calenda vaff...'. L'evento ha dunque mostrato una Lega determinata a consolidare la propria identità e a ribadire le proprie posizioni, sia verso gli alleati che verso gli avversari politici





