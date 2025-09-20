Head Topics

Pontida: I giovani della Lega in scena con toni di sfida e attacchi anti-islamici

Politica Notizia

Pontida: I giovani della Lega in scena con toni di sfida e attacchi anti-islamici
LegaPontidaSalvini
  • 📰 Today_it
  • ⏱ Reading Time:
  • 133 sec. here
  • 11 min. at publisher
  • 📊 Quality Score:
  • News: 80%
  • Publisher: 72%

La kermesse di Pontida si apre con un'esibizione dei giovani della Lega che anticipa l'evento principale di domenica. Forti accenti anti-islamici, messaggi di sfida ad alleati e oppositori, e toni aggressivi caratterizzano la manifestazione.

Pontida si apre con un’esibizione di sfida, rivolta ad alleati e non, e con accenti apertamente anti-islamici. I protagonisti sono i giovani della Lega , con una manifestazione che precede l'atteso evento di domani, domenica 21 settembre. Calorosa accoglienza per i leader presenti, che hanno suscitato applausi e canti entusiastici. Il segretario, tra l'altro, inizialmente sembrava dover rinunciare alla partecipazione.

Quando Salvini è salito sul palco, dalla platea dei giovani è scoppiato un boato e si è levato il coro 'un capitano, c'è solo un capitano'. Anche Vannacci, poco prima, era stato ricevuto da un lungo applauso e si è udito il coro 'un generale, c'è solo un generale'. \Nel suo intervento, Salvini ha dichiarato ai militanti che i medici gli avevano consigliato il riposo, 'ma il mio riposo siete voi'. Poi, prima di concludere, ha inviato un messaggio che accomuna una generazione di leghisti all'altra: 'Una cosa lega i giovani di oggi a quelli di 30 anni fa, la Lega di oggi a quella di 30 anni fa: quasi tutti i canali televisivi, le emittenti radiofoniche e i giornali ce l'hanno con noi ed è colpa della Lega. Baroni universitari, gruppi studenteschi, grandi finanzieri, grandi banche, grandi sindacati ci consideravano come un corpo estraneo da eliminare e oggi come un imprevisto da cancellare. Non ci sono riusciti 30 anni fa, non ci riescono oggi e non ci riusciranno domani. La Lega è la Lega, se serve sola contro tutti'. La manifestazione, interamente organizzata dai giovani leghisti, è stata caratterizzata da toni aggressivi e da una forte volontà di contrapposizione. \Vannacci, dal canto suo, ha dichiarato: 'Non dobbiamo limitarci a parlare di Charlie Kirk, dobbiamo diventare i suoi eredi nei palazzetti dello sport, nelle scuole, nelle strade e nelle piazze'. L'attacco agli avversari politici è stato particolarmente duro: 'La sinistra si presenta come democratica, liberale e tollerante, peccato che lo siano solo con chi condivide le loro idee'. Ha aggiunto, inoltre: 'Il vittimismo non appartiene alla destra, è Saviano che ha la scorta, non io'. Ai giornalisti, che lo hanno fermato al suo arrivo, Vannacci ha assicurato di non ambire alla segreteria della Lega: 'Aspiro a continuare a svolgere il mio compito, che è quello di europarlamentare, al meglio delle mie possibilità. Questo è il mandato che mi è stato conferito da 563 mila elettori'. Prima dell'inizio della manifestazione, i giovani leghisti hanno intonato cori e mostrato striscioni sul prato di Pontida. L'attacco più acceso è stato rivolto a Forza Italia, in risposta all'invito rivolto a Carlo Calenda in occasione della Festa dei giovani azzurri a San Benedetto del Tronto: 'Ripetiamolo a Calenda e a quei quattro sfigati in camicia in spiaggia che hanno applaudito a ciò che diceva Calenda, devono decidere se schierarsi con noi o contro di noi. Calenda, Calenda vaff...'. L'evento ha dunque mostrato una Lega determinata a consolidare la propria identità e a ribadire le proprie posizioni, sia verso gli alleati che verso gli avversari politici

Abbiamo riassunto questa notizia in modo che tu possa leggerla velocemente. Se sei interessato alla notizia puoi leggere il testo completo qui. Leggi di più:

Today_it /  🏆 12. in İT

Lega Pontida Salvini Vannacci Manifestazione Politica Anti-Islamismo

 

Italia Ultime Notizie, Italia Notizie

Similar News:Puoi anche leggere notizie simili a questa che abbiamo raccolto da altre fonti di notizie.

Pontida 2025, "Iachetti non ci sarà": chi saranno gli ospiti della Lega allo storico radunoPontida 2025, "Iachetti non ci sarà": chi saranno gli ospiti della Lega allo storico radunoL'annuale kermesse del Carroccio si apre tra polemiche social, ospiti internazionali e temi identitari. Dal palco si affronterà l'omicidio di Charlie Kirk, il...
Leggi di più »

Il «fattore» Vannacci su Pontida, il disagio degli amministratori localiIl «fattore» Vannacci su Pontida, il disagio degli amministratori localiL’ex generale oggi con Salvini. Domanti tocca ai sovranisti europei Bardella e Abascal
Leggi di più »

La Lega torna a Pontida, Salvini fa il mediatore tra Vannacci e le correntiLa Lega torna a Pontida, Salvini fa il mediatore tra Vannacci e le correntiIl sacro “pratone” è stato tagliato lunedì. Le magliette dedicate a...
Leggi di più »

I giovani della Lega a Pontida: 'Forza Italia scelga, o con noi o contro'I giovani della Lega a Pontida: 'Forza Italia scelga, o con noi o contro'Striscioni anti Islam e migranti, cori contro Calenda e ' gli sfigati incamiciati che lo applaudono'. Domenica attesi 200 pullman (ANSA)
Leggi di più »

Pontida: La Lega Giovani si scatena con slogan e appelli alla 'remigrazione'Pontida: La Lega Giovani si scatena con slogan e appelli alla 'remigrazione'A Pontida, alla vigilia del raduno del Carroccio, la Lega Giovani ha tenuto un evento con cori accesi e slogan sulla 'remigrazione'. Sono stati espressi messaggi forti contro l'immigrazione clandestina e il 'buonismo', con riferimenti polemici e simbolici.
Leggi di più »

I giovani della Lega a Pontida: Vannacci moderato, noi noI giovani della Lega a Pontida: Vannacci moderato, noi noCori, fumogeni e slogan sul pratone per la manifestazione che anticipa di un giorno il raduno del partito
Leggi di più »



Render Time: 2025-09-20 21:52:55