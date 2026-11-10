Populismo e radicalizzazione in Francia e Italia: due democrazie a confronto

Il populismo attraversa destra e sinistra in Francia e Italia, con polarizzazione e tensioni che incidono sulla fiducia nelle istituzioni. Il quadro emerge dal dibattito sulla lectio Democrazie alla prova.

Il populismo e la radicalizzazione politica interessano sia la Francia sia l'Italia, e coinvolgono sia la destra sia la sinistra. Il tema è al centro della XLI Lettura organizzata da Il Mulino, dal titolo Democrazie alla prova. Francia e Italia nel 2027, che analizza il rapporto tra i due sistemi democratici.

Secondo il testo di riferimento, i due poli politici sono attraversati da linee di frattura interne. Il confine non separa semplicemente destra e sinistra, perché anche all'interno dei singoli schieramenti emergono divergenze profonde, a partire dal rapporto con l'Unione europea.

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Come si sviluppa la radicalizzazione in Francia

In Francia la polarizzazione e gli scontri politici sono in aumento, e la violenza si diffonde nelle manifestazioni e perfino nella vita quotidiana, in modo più marcato rispetto all'Italia. Il fenomeno nasce da un insieme di fattori strutturali e culturali, legati alla dinamica del voto e alla storia politica del Paese.

Sul piano strutturale, il meccanismo del doppio turno delle elezioni presidenziali oppone due candidati antagonisti. Questa scelta concentra al momento dell'elezione tutte le speranze degli elettori e, subito dopo, i rancori legati alle politiche pubbliche effettivamente attuate.

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Il testo sottolinea anche il peso della cultura storica del conflitto. Gli attori politici, in nome di precedenti gloriosi, tendono a respingere i compromessi, a preferire lo shock rivoluzionario ai cambiamenti graduali e a mostrare scarsa propensione alla negoziazione, mentre le istituzioni intermedie risultano indebolite.

Le posizioni dei movimenti e l'appello alla disobbedienza

Alcuni esponenti di Lfi, La France insoumise, hanno chiamato a una "insurrezione popolare", mentre la leader degli ecologisti ha fatto appello alla "disobbedienza civile". Il riferimento a sondaggi dell'istituto Ifop indica un'ampia disponibilità a non rispettare leggi ritenute ingiuste, anche tra alcuni funzionari pubblici e tra i simpatizzanti di Lfi.

Il testo mette a confronto questa dinamica con l'Italia. Nel 2022, dopo la vittoria della destra, nulla di simile sarebbe stato dichiarato dall'opposizione italiana, secondo quanto riportato nel testo.

Il quadro italiano viene descritto in modo diverso. Il sistema è definito una debole democrazia, in cui persiste un certo trasformismo, ma che si rivela più resiliente e capace di attenuare le tensioni. La centralità del Parlamento ha favorito una cultura politica basata su accordi, transazioni e intese, che assorbe progressivamente le spinte di protesta.

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Democrazie a confronto e scadenze elettorali future

Francia e Italia non sono identiche, ma presentano somiglianze sempre più marcate. Le democrazie francese e italiana differiscono per sistema istituzionale, semipresidenziale in Francia e parlamentare in Italia, ma in entrambi i casi cresce il peso del potere esecutivo.

Il testo indica che la questione decisiva non riguarda soltanto le riforme istituzionali o le leggi elettorali. Il nodo centrale è la ricostruzione della fiducia in società segnate dalla diffidenza reciproca.

La risposta alla domanda sulla tenuta delle istituzioni potrebbe arrivare l'anno prossimo, dopo le elezioni, e successivamente nel 2029. Il testo ipotizza inoltre che, dopo le elezioni del 2027, il rafforzamento dell'esecutivo italiano possa sfociare in un primato de facto del governo.