Portaerei cinese Liaoning conduce esercitazioni nel Pacifico occidentale, avvistata a est delle Filippine

La Cina ha condotto esercitazioni con la sua portaerei Liaoning nel Pacifico occidentale, a est delle Filippine, tra il 26 e il 28 maggio. Il ministero della Difesa giapponese ha confermato l'operazione, con circa 170 decolli e atterraggi. La flotta cinese è arrivata a 590 km dal Giappone, in un contesto di tensioni regionali.

La marina cinese ha condotto esercitazioni con la portaerei Liaoning nell'Oceano Pacifico occidentale, in acque situate a est delle Filippine , tra il 26 e il 28 maggio.

Secondo un bollettino del ministero della Difesa giapponese, diffuso il 1 giugno, la portaerei e le unità di scorta sono state avvistate mentre navigavano nella regione a est dell'isola di Luzon. A bordo della Liaoning, aerei ed elicotteri hanno effettuato circa 170 operazioni di decollo e atterraggio. La flotta cinese ha proseguito la sua navigazione lungo il bordo occidentale del Pacifico, raggiungendo un punto a circa 590 chilometri a sud-est dell'isola giapponese di Miyakojima.

Il ministero della Difesa del Giappone ha riferito che la Liaoning procedeva in direzione sud-est lungo le coste delle Filippine venerdì, ma non ha fornito ulteriori aggiornamenti sulla sua posizione successiva. Anche Taiwan ha monitorato i movimenti della portaerei cinese, ricordando che era la prima volta, dallo scorso dicembre, che una portaerei cinese transitava nello Stretto di Taiwan.

Questa intensificazione delle attività marittime cinesi nel Pacifico occidentale viene interpretata come una risposta al rafforzamento dei legami di sicurezza tra Giappone e Filippine, due alleati degli Stati Uniti. La presenza della flotta cinese in una zona strategicamente sensibile sottolinea le crescenti tensioni nella regione indo-pacifica, dove la competizione tra Pechino e Washington si manifesta anche attraverso la proiezione di potenza navale.

Le esercitazioni, che hanno coinvolto un numero significativo di decolli e atterraggi, dimostrano la capacità operativa della marina cinese di condurre operazioni a largo raggio con la sua unica portaerei in servizio. La scelta di operare a est delle Filippine e in prossimità del Giappone ha un chiaro valore simbolico e rappresenta un segnale nei confronti degli alleati USA nella regione.

La vicenda si inserisce in un più ampio contesto di crescente militarizzazione delle acque del Pacifico occidentale e di disputa sulle rotte marittime internazionali. Il ministero della Difesa di Taiwan, che ha confermato il monitoraggio della Liaoning, sottolinea come l'isola rimanga un punto focale nelle strategie navali cinesi, nonostante le tensioni politiche. Il passaggio attraverso lo Stretto di Taiwan, avvenuto ad aprile, era già stato interpretato come una dimostrazione di forza.

Ora, le esercitazioni a est delle Filippine mostrano la volontà della Cina di proiettare la propria potenza navale ben oltre le acque territoriali immediatamente adiacenti. Il coinvolgimento del Giappone nella vicenda è significativo: la segnalazione del bollettino e il fatto che la flotta cinese sia arrivata a poche centinaia di chilometri dalle isole giapponesi evidenziano la crescente attenzione di Tokyo sulle attività militari cinesi.

Il ministero della Difesa giapponese, attraverso la sua Japan Maritime Self-Defense Force, ha confermato gli avvistamenti, dimostrando una capacità di sorveglianza rafforzata nella regione. Le esercitazioni della Liaoning arrivano in un momento in cui il Giappone e le Filippine stanno approfondendo la cooperazione di sicurezza, un fatto che Pechino considera una potenziale contenimento della propria influenza.

La presenza della portaerei cinese nelle vicinanze di Luzon può essere letta come un monito diretto a Manila, che sta crescendo la sua partnership militare con Washington e Tokyo. La marina cinese, infatti, ha intensificato la frequenza delle sue missioni nel Pacifico occidentale, trasformando quelle che un tempo erano considerate esercitazioni di routine in operazioni a carattere più strategico.

La Liaoning, sebbene non sia una piattaforma nucleare e abbia limitate capacità rispetto alle portaerei di altre grandi potenze, rappresenta comunque un simbolo cruciale dell'ascesa militare della Cina. Le 170 operazioni di volo registrate durante l'esercitazione indicano un level di addestramento considerato normale per una unità di questo tipo, ma il dato è comunque utile per valutare la prontezza operativa.

La scelta del periodo, maggio, è anche inusuale rispetto al passato, quando le maggiori esercitazioni si concentravano in altri mesi dell'anno. La comunicazione ufficiale giapponese, sebbene non abbia fornito dettagli sul dopoguerra, suggerisce che la Liaoning abbia mantenuto una rotta verso sud-est, dirigendosi probabilmente verso il Mar delle Filippine o più a sud, forse verso le aree di esercitazione tradizionali della marina cinese.

Il fatto che il bollettino sia stato rilasciato solo lunedì, nonostante gli eventi si siano svolti la settimana precedente, indica una certa cautela nella divulgazione delle informazioni, tipica dei ministeri della Difesa della regione. La Cina, dal canto suo, non ha rilasciato dichiarazioni ufficiali su queste esercitazioni, confermando la tendenza a operare in modo trasparente solo se si tratta di missioni considerate pienamente pacifiche. In assenza di commenti da Pechino, tocca ai paesi vicini documentare e reagire.

La vicenda è un ulteriore esempio della complessità della sicurezza nel Mar Cinese Meridionale e nell'Oceano Pacifico occidentale, dove le rivendicazioni territoriali, le alleanze storiche e l'ascesa della Cina creano un mosaico di tensioni. La portaerei Liaoning, che ha una storia legata all'acquisto di una unità mezza costruita dall'Ucraina, è ora il fiore all'occhiello della marina cinese. La sua semplice presenza in missioni lontane dalle coste nazionali è un potente strumento di diplomazia navale.

Le Filippine, sotto la presidenza Ferdinand Marcos Jr., hanno rafforzato i legami con gli Stati Uniti e hanno concesso un maggiore accesso alle basi militari americane, una decisione che ha irritato Pechino. Le esercitazioni cinesi a est del paese possono quindi essere interpretate come una risposta indiretta a questa mossa. Il Giappone, a sua volta, ha annunciato piani per aumentare la spesa per la difesa e potenziare la propria marina, in parte a causa della percezione della crescente minaccia cinese.

La presenza di una portaerei cinese a così breve distanza dalle isole giapponesi è destinata a rafforzare questa percezione. In sintesi, la drills della Liaoning nel Pacifico occidentale rappresentano un evento significativo nella geopolitica della regione. Dimostrano la capacità della Cina di proiettare forza in aree strategiche, inviano un messaggio politico agli alleati USA e consolidano l'immagine della marina cinese come forza globale emergente.

La reazione dei paesi coinvolti - Giappone e Filippine - sarà probabilmente quella di intensificare la propria vigilanza e cooperazione, creando un circolo vizioso di azioni e reazioni che rischia di aumentare l'instabilità. La vicenda merita attenzione perché segna un'ulteriore escalation nella competizione sino-americana nel Indo-Pacifico, dove la presenza militare cinese si espande progressivamente verso le acque internazionali più a est





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