Portanova, confermata condanna per stupro in Appello. La Reggiana lo difende: "In campo fino a sentenza definitiva". Ricorso in Cassazione.

La Corte d'Appello di Firenze ha confermato la condanna a sei anni per violenza sessuale di gruppo nei confronti del calciatore Manolo Portanova. La sua squadra, l'Ac Reggiana, e i tifosi lo sostengono, mentre la difesa annuncia ricorso in Cassazione. La vicenda risale al 2021 e coinvolge incontri avvenuti a Siena.

Nuova condanna e conferma del verdetto per il bomber Manolo Portanova . La Corte d'Appello di Firenze ha ratificato la pena di sei anni per violenza sessuale di gruppo, già comminata in primo grado nel 2022. La squadra in cui Portanova milita attualmente, l' Ac Reggiana , insieme ai suoi tifosi, hanno espresso pieno sostegno al calciatore, ribadendo la sua innocenza e la sua permanenza in squadra fino a un verdetto definitivo.

L'avvocato difensore, Gabriele Bordoni, ha già annunciato la volontà di ricorrere in Cassazione. La vicenda risale al 2021 e presenta analogie con il caso di Alessio Rosa, ex calciatore del Bra, che ha affrontato accuse simili. All'epoca dei fatti, in un appartamento a Siena, Portanova, suo fratello William (allora minorenne), un cugino e un amico, incontrarono una ventenne studentessa romana, conosciuta tramite social media. Secondo la ricostruzione dei giudici di entrambi i gradi di giudizio, in quella sede si sarebbe consumata la violenza sessuale di gruppo. Alla vigilia del pronunciamento della Corte d'Appello, Portanova, cresciuto nelle giovanili di Lazio e Juventus e con esperienze in Serie A con il Genoa, ha ribadito con forza la propria innocenza tramite un lungo post su Instagram. Ha descritto il peso dell'ingiustizia subita e la difficoltà di dover dimostrare la propria estraneità ai fatti, evidenziando le notti insonni e il senso di oppressione. Ha tuttavia sottolineato la sua resilienza, dedicando un ringraziamento speciale ai suoi tifosi per il sostegno ricevuto, il quale è stato accolto con numerosi messaggi di solidarietà. Critiche, invece, sono emerse da parte di coloro che non sostengono apertamente la Reggiana. Portanova ha già scontato un mese di arresti domiciliari in relazione a questa vicenda e ha affrontato un procedimento sportivo che lo ha portato a una sospensione di sette mesi. In una precedente intervista, la vittima dello stupro aveva espresso il suo dolore, invitando Portanova a dire la verità e auspicando la sua partecipazione a un percorso di rieducazione per uomini maltrattanti. La vicenda continua quindi a generare dibattito e a dividere l'opinione pubblica, con il calciatore che mantiene la sua posizione difensiva in attesa di un pronunciamento definitivo





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