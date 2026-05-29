Portici, BolognaCiao, Colonne, Ventisette, Sport paralimpici, I mobili Ikea, Rifugio, Festival internazionale del giornalismo di Perugia, Intervista a Jeff Bezos, Bernie Sanders, Roberto Vannacci, Sport paralimpici

In questa newsletter, si parla dell'aumento dei turisti in città, di come rendere una piazza più fresca, di come si mangia a scuola, dei fantomatici bagni pubblici autopulenti, dello Scalo Farini, delle serate per far accoppiare gli amici e del gigantesco deposito di pavé. Inoltre, si parla di sport paralimpici, di I mobili Ikea, di un rifugio, del festival internazionale del giornalismo di Perugia, dell'intervista a Jeff Bezos, di Bernie Sanders, di Roberto Vannacci e di sport paralimpici.

Ciao, è venerdì, e come ogni venerdì questa è Portici, la newsletter del Post su Bologna. In questo numero parliamo, tra le altre cose, dell’aumento dei turisti in città, di come rendere una piazza più fresca e di come si mangia a scuola (sapete quanti menù ci sono?

). BolognaCiao, è venerdì e come ogni venerdì questa è Colonne, la newsletter del Post su Milano. In questo numero parliamo, tra le altre cose, dei fantomatici bagni pubblici autopulenti; di come diventerà lo Scalo Farini; delle serate per far accoppiare gli amici e del gigantesco deposito di pavé. In GalleriaIn Saros il giocatore è come una Formula 1 Lo scorso 30 aprile Sony ha pubblicato in esclusiva per PlayStation Saros, l’ultimo gioco sviluppato da Housemarque.

È un gioco importante per diversi motivi: intanto proprio perché è un’esclusiva, cioè uno di quei giochi che dovrebbero aggiungere valore al catalogoCiao! Ben ritrovate e ben ritrovati. Questa è Ventisette, la newsletter del Post che si occupa di raccontare e spiegare l’Europa, e che esce il giovedì alle 11.

In questa newsletter: dove il caldo si sente un po’ di più; a che punto siamo con le presidenziali francesi; l’Unione EuropeaPer qualche anno in seguito alla pandemia il mondo del cinema americano, il più aggressivo e innovativo sul lato economico, ha considerato lo streaming come il modo più redditizio di distribuire i film. Ogni studio ha speso molto per creare una propria piattaforma e alcuni come Warner hanno deciso diAltre cose, prima Tra i Pet shop boys e Kendrick Lamar, Noel Gallagher sceglie i Pet shop boys tutta la vita .

Howard Jones fece canzonette leggere che andarono fortissimo negli anni Ottanta, e due più speciali: in una coinvolse anche Phil Collins, l’altra la citammo in questa newsletter eQui l’aria condizionata era riparata ma fa comunque piuttosto caldo e la temperatura evidentemente ha un impatto indiretto anche su quello che attira la nostra attenzione. Nel senso che quello che attira la nostra attenzione ha un’inevitabile parentela con i nostri desideri di frescura.

State pensando anche voi all’ombraTi hanno inoltrato questa newsletter, ti è piaciuta e ora stai cercando il pulsante per iscriverti e ricevere anche le prossime? È questo . E qui trovi tutte le newsletter precedenti. I mobili Ikea sono apprezzati da decenni per il loro prezzo basso e per la loro semplicità.

Spesso peròScendo in un rifugio. Siamo io, una famiglia con bambini, molti ragazzi, un paio di prostitute, un paio di coppie e le donne di un’impresa di pulizie. Fuori cominciano già le prime esplosioni. Fanno vibrare i vetri.

Non sono missili che colpiscono i palazzi di Kyiv, verranno anche quelli maQualche settimana fa, mentre tornavo in treno dal festival internazionale del giornalismo di Perugia, l’allocazione casuale dei posti di Trenitalia ha voluto che io mi trovassi circondata da ragazzi molto giovani che parlavano fittamente di giornalismo. A un certo punto abbiamo attaccato bottone, ed è venuto fuori che erano studentiLa rete televisiva statunitense di economia e finanza CNBC ha intervistato Jeff Bezos, e il giornalista Andrew Ross Sorkin – che è anche columnist del New York Times – gli ha chiesto anche del Washington Post, di cui Bezos è editore da tredici anni .

Le sue scelte sonoQuando ho chiesto a Bernie Sanders delle prossime elezioni statunitensi di metà mandato, che si terranno martedì 3 novembre, mi ha descritto una battaglia su due fronti: uno per cambiare il Partito Democratico, uno per battere Trump e il trumpismo. La sua speranza è che i Democratici possano riconquistare almenoIl generale, nel delirio generale.

Nel senso che mentre la destra perde la trebisonda, con ministri che s’azzuffano e parlamentari che si fanno i dispetti tra loro, a prosperare è Roberto Vannacci: la sua spacconeria è il riflesso dei timori di Matteo Salvini e di Giorgia Meloni, di una LegaCiao, quando si parla di sport paralimpici, c’è una cosa da tenere in considerazione: in molti di questi le atlete e gli atleti competono in determinate categorie in base alle loro abilità residue. Nel curling, per esempio, hanno disabilità agli arti inferiori: gareggiano quindi in carrozzina, ma con le stesse capacità di chi non ha disabilità.

La mia prima casa a Milano, un piccolo monolocale in una traversa di viale Monza, me la comperò mio padre alla fine degli anni Settanta. La pagò quindici milioni di lire, grosso modo oggi equivarrebbero a sessantamila euro. Il costo di un piccolo appartamento a Milano, dunque, era non molt





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