Portici: la newsletter del Post su Bologna - tormentoni estivi, calcio e PNRR

Questa edizione della newsletter Portici del Post si concentra su temi diversi: l'andamento nelle zone rosse, un luogo insolito per vedere un film, la tendenza delle pance in vista, il gol di Raúl Jiménez con la nazionale messicana e una lunga analisi sul PNRR. Si parla anche di cinema e Netflix, dell'evoluzione dei saluti nelle chat, di concerti e tour, e di svariate other cose.

Ciao, è venerdì, e come ogni venerdì questa è Portici, la newsletter del Post su Bologna . In questo numero parliamo, tra le altre cose, di come sta andando nelle zone rosse, di un posto particolare dove guardare un film e di pance che si vedono ovunque.

Questo numero si è aperto con un ricordo dell'attaccante Raúl Jiménez che ha segnato ieri il gol del 2-0 nella convincente vittoria del Messico contro il Sudafrica. Per Jiménez, 35 anni, era il 46esimo gol con la nazionale, il primo in un Mondiale, festeggiato con una comprensibile commozione, considerando il contesto e i suoi trascorsi. La redazione ha quindi affrontato un tema più politico: una lunga analisi sul PNRR, il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, in apertura di Montecitorio.

Il racconto è affidato a Valerio Valentini, che segue la politica per il Post. Si è poi parlato della settimana dei videogiochi, tenutasi tra il 2 e il 9 giugno, la consueta serie di trasmissioni durante la quale i grandi editori annunciano nuovi progetti o mostrano quelli già noti. Con la scomparsa dell'E3, la fiera storica del settore, questa settimana è diventata ancora più importante per gli appassionati.

Un altro argomento è stata la decisione di Netflix, per bocca del responsabile della divisione film Dan Lin in un'intervista al New York Times, di non voler più lavorare con i registi che cercano la distribuzione nelle sale cinematografiche, dopo mesi di voci su un possibile dialogo con i cinema. Si è passati quindi a un fenomeno linguistico: l'evoluzione dei saluti di commiato nelle chat principali, che da semplici espressioni come "vado", "stacco", "a domani" sono diventati più elaborati, riflettendo i cambiamenti dei linguaggi informali.

Tra le "Altre cose" della newsletter, si segnala il ritorno ai concerti di Lola Young dopo un periodo di ritiro per stanchezza, con un articolo del Guardian che la descrive in ottima forma. È anche iniziato a Dublino il tour di Nick Cave, che ha eseguito "A rainy night in Soho" dei Pogues, con una data prevista il 26.

Si è inoltre ricordato che questa è Ventisette, la newsletter del Post che si occupa di Europa, in uscita il giovedì alle 11, con argomenti come i passi dell'Ucraina verso l'UE, il referendum in Svizzera e una raffineria di allumina. Per chi ha ricevuto la newsletter inoltro, è indicato il pulsante per iscriversi. Il Post ha anche suggerito ricette semplici per il caldo.

C'è stata una riflessione personale su un fumetto di Marjane Satrapi letto a 14 anni, in rapporto all'identità e alla conoscenza dell'Iran. Non è mancata una nota sul formato delle liste, diabolico e ricorrente nel giornalismo, che ha avuto il suo apice nelle riviste di fine secolo. Infine, si è concluso con un pensiero su Donald Trump e sul modo in cui, dopo più di dieci anni, continuiamo a leggere le notizie oscillando tra giudizio e analisi. La newsletter si chiude con l'appuntamento a venerdì prossimo





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