Portogallo-Congo 1-1, il pareggio dei Leopardi sorprende Ronaldo all'esordio ai Mondiali

All'esordio ai Mondiali 2026, il Portogallo di Cristiano Ronaldo non va oltre il pareggio per 1-1 contro la Repubblica democratica del Congo. I Leopardi, alla prima presenza dopo 52 anni, trovano il pareggio al termine del primo tempo con Yoane Wissa e resistono agli assalti dei lusitani, che si erano portati in vantaggio con João Neves. Una partita che segna il ritorno in campo di Ronaldo e che evidenzia le grandi differenze tra le due nazioni, con il Congo che arriva da una situazione di povertà e allerta sanitaria per l' Ebola.

Il Portogallo dell'extraterrestre Cristiano Ronaldo si impone solo 1-1 all'esordio nel Mondiale contro la Repubblica democratica del Congo, in una partita valida per il Girone K . I Leopardi, alla prima apparizione in un Mondiale dopo 52 anni, hanno tenuto testa ai lusitani grazie a una prestazione corale e a una rete del loro top player Yoane Wissa .

Il difensore congolese, di origini francesi, ha realizzato il pareggio al 45'+5 con un potente colpo di testa su assist di Masuaku, annullando il vantaggio iniziale portoghese siglato al 6' da João Neves. L'esterno del PSG ha colpito di testa su cross di Pedro Neto. La partita, giocata a Houston, segna l'inizio della sesta partecipazione consecutiva di Ronaldo ai Mondiali e probabilmente l'ultima chance per il fuoriclasse di vincere il trofeo, pareggiando il conto con Lionel Messi.

Il Portogallo, nonostante i grandi nomi in rosa, ha faticato contro una squadra organizzatissima e motivata. La Repubblica democratica del Congo, Paese tra i più poveri al mondo con un PIL pro capite di poco superiore a 1100 dollari, ha affrontato un viaggio travagliato per raggiungere gli Stati Uniti, sottoponendosi a 21 giorni di isolamento per evitare contagi da Ebola, epidemica che sta colpendo la nazione.

I giocatori hanno dovuto disputare l'ultima amichevole in Francia dopo che il sindaco di una località spagnola ha negato l'uso dello stadio per timore del virus. Nonostante le difficoltà, la squadra di Sébastien Desabre ha offerto una prova di valore, dimostrando che il calcio può essere un veicolo di speranza per un intero popolo. Il Girone K, comprende anche Uzbekistan e Colombia, si preannuncia ora più equilibrato del previsto





Agenzia_Ansa / 🏆 4. in İT We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Portogallo Repubblica Democratica Del Congo Cristiano Ronaldo Mondiali 2026 Girone K Yoane Wissa João Neves Ebola Sébastien Desabre

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Portogallo vs RD Congo: dove vedere in TV e live streaming, orario e formazioni | Mondiali 2026Tutto quello che devi sapere su Portogallo-RD Congo ai Mondiali 2026: dove vedere la partita in TV e in live streaming, orario di calcio d'inizio, probabili formazioni e ultime notizie.

Read more »

Portogallo-Congo pronostico e quote: primi '3 punti' per i 'lusitani'?Scopri il pronostico su Portogallo-Congo con un focus sulla chicca dell'esperto sulle quote risultato esatto del match valido per il primo turno del Mondiale.

Read more »

Brivido Cristiano Ronaldo, allarme uragano in Texas prima di Portogallo-CongoLa selezione di Martinez esordirà domani alle 19 italiane a Houston, tra le aree in cui il rischio di alluvioni è stimato a 3 su una scala di 4

Read more »

Portogallo-RD Congo LIVE, esordio per Cristiano RonaldoLeggi su Sky Sport l'articolo Portogallo-Congo, formazioni ufficiali e risultato LIVE

Read more »