Portogallo contro Repubblica Democratica del Congo: il contrasto economico e la corsa di Ronaldo nell'esordio del Mondiale

Nella prima giornata del Girone K, il Portogallo di Cristiano Ronaldo affronta la Repubblica Democratica del Congo, la nazione più povera tra le qualificate. Una partita che rappresenta l'incontro tra due realtà distanti: da un lato la stella più pagata del calcio mondiale, dall'altro un paese alle prese con una grave epidemia di Ebola e una preparazione complicata. La partita si gioca a Houston alle 19 italiane.

Il Portogallo e la Repubblica Democratica del Congo si affrontano nella prima giornata del Girone K dei Mondiali di calcio a Houston, con fischio d'inizio alle 19 italiane.

La partita presents un contrasto economico e sportivo estremo: da un lato Cristiano Ronaldo, il giocatore più pagato della storia con guadagni complessivi superiori ai due miliardi di dollari, che a 41 anni probabilmente disputa il suo ultimo Mondiale nella speranza di vincere la Coppa e pareggiare i conti con l'eterno rivale Lionel Messi; dall'altro la Nazionale congolese, proveniente da uno dei paesi più poveri del mondo con un PIL pro capite di poco superiore a 1.100 dollari, importo insufficiente persino per acquistare un biglietto per la partita.

Il Portogallo, dopo aver conquistato la Nations League, schiera una rosa ricca di campioni tra cui Bruno Fernandes, Bernardo Silva, Ruben Dias, Diogo Costa, Rafa Leao e Nuno Mendes, ma tutti gli occhi sono puntati su CR7, icona globale che trascende il calcio e che di recente è stato ospite d'onore alla Casa Bianca su invito di Donald Trump. La Repubblica Democratica del Congo, allenata dal francese Sébastien Desabre, ritorna a un Mondiale dopo 52 anni dalla storica partecipazione come Zaire nel 1974, quando la squadra subì pesantissime sconfitte e visse sotto la minaccia del dittatore Mobutu Sese Seko.

Oggi i Leopardi devono fare i conti con una preparazione difficile: isolamento di 21 giorni per l'ingresso negli USA, amichevole trasferita in Francia per il rifiuto dello stadio spagnolo a causa del rischio Ebola, e un'epidemia in patria che ha già causato oltre 130 morti. Tra i giocatori congolesi spiccano il capitano Chancel Mbemba, difensore con esperienza in Portogallo e in Francia, e il giovane Noah Sadiki, naturalizzato belga.

La sfida, quindi, non è solo calcistica ma racconta due mondi agli antipodi, dove il sogno di una nazione in difficoltà si scontra con la fame di gloria di una leggenda che cerca l'ultimo grande trionfo





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