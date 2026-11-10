Portogallo e Spagna sotto allerta tempesta Charles: chiusure scuole e evacuazioni

Il governo portoghese ha chiuso scuole e servizi pubblici per mercoledì per la tempesta Charles. In Spagna, 3000 evacuati ad Ávila per rischio allagamenti.

Il Governo Portoghese ha emanato un ordine ufficiale che impone la chiusura di tutte le scuole e dei servizi pubblici non essenziali per mercoledì 11 novembre, a causa dell'imminente arrivo della tempesta Charles. Questa decisione critica mira a proteggere la popolazione minacciata da piogge torrenziali e da raffiche di vento capaci di raggiungere i 150 km/h, ovvero 93 mph, in diverse regioni del paese. I cittadini sono stati sollecitati con urgenza a rimanere all'interno delle loro abitazioni per quanto possibile, riducendo al minimo gli spostamenti non strettamente necessari per evitare rischi inutili durante il fenomeno meteorologico estremo.

Misure di emergenza e allerta militare

L'Interior Minister Luis Neves ha annunciato ufficialmente le nuove misure di sicurezza, definendo la giornata imminente come probabilmente assolutamente eccezionale nella sua intensità e potenziale distruttivo. Il Ministro ha sottolineato con gravità che si prevedono momenti molto difficili in cui i soccorsi saranno assolutamente indispensabili per assistere le persone colpite. Di conseguenza, tutti i servizi di emergenza nazionali e le unità dell'esercito portoghese sono stati posti in stato di massima allerta per garantire una risposta rapida ed efficace a qualsiasi situazione di crisi o intrappolamento.

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L'impatto della tempesta Bruna in Spagna

Le regioni iberiche sono già sotto pressione a causa della tempesta Bruna, che sta martellando Portogallo e Spagna confinante con piogge incessanti e violente dalle scorse domenica. In diverse zone spagnole sono già state registrate significative segnalazioni di inondazioni urbane e stradali, creando difficoltà di viabilità e mettendo a rischio proprietà private. Le autorità locali stanno monitorando costantemente la situazione idrogeologica per prevenire il collasso di infrastrutture esistenti già sotto stress per le condizioni meteorologiche avverse.

Evacuazioni a Piedralaves e rischi alla diga

A Tuesday, circa 3.000 persone sono state evacuate dalla città di Piedralaves, situata nella provincia centrale spagnola di Ávila, a causa del crescente pericolo di straripamento della diga di Horcajo. Le autorità hanno specificato con chiarezza che fino a quel momento non sono stati riportati feriti tra la popolazione né interruzioni dei servizi essenziali di elettricità e telefonia nella zona interessata. L'evacuazione preventiva rappresenta una misura cautelare fondamentale per evitare perdite umane in caso di cedimento strutturale o inondazione improvvisa della diga.

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Allerte meteo dell'AEMET e venti a La Palma

Il servizio meteorologico spagnolo AEMET ha emesso avvisi severi per le province di Cáceres e Ávila, prevedendo che potrebbero ricevere oltre 120 mm di pioggia in sole 12 ore tra martedì e mercoledì. Questa quantità di precipitazioni aumenta esponenzialmente il rischio di inondazioni improvvise in aree già sature di acqua. Parallelamente, l'AEMET ha lanciato avvisi per venti di forza uragano che superano i 130 km/h sull'isola canaria di La Palma per mercoledì, richiedendo massima attenzione alle condizioni atmosferiche locali.

Contesto storico e danni economici precedenti

Questa crisi meteorologica si inserisce in un periodo di instabilità climatica per la penisola iberica, poiché a gennaio e febbraio di quest'anno il territorio è stato colpito da una successione di tempeste devastanti. Questi eventi passati hanno distrutto o danneggiato migliaia di abitazioni private, spazzato via intere tratti di strade e causato gravi perdite economiche che stanno ancora venendo quantificate. La memoria recente dei danni subiti spinge le autorità a adottare precauzioni estreme per limitare nuovi costi e sofferenze sociali in questa stagione autunnale.