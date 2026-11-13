Portogallo omaggia CR7 con maglia numero 7 e stanza vuota alla Nations League

La Nazionale portoghese rende onore a Cristiano Ronaldo prima di Braga con la maglia numero 7 indossata da tutti e la stanza 201 lasciata vuota.

La nazionale di calcio del Portogallo ha annunciato una serie di tributi speciali dedicati a Cristiano Ronaldo in vista della partita contro la Danimarca. L'incontro si svolgerà a Braga ed è valido per la quinta giornata della Nations League. L'iniziativa mira a celebrare il leggendario attaccante della Nazionale.

Simboli di un record storico globale

Tutti i calciatori portoghesi entreranno in campo con il numero 7. Questa maglia è stata indossata da CR7 per ventitré anni. La stanza numero 201, situata alla Cidade do Futebol, sarà lasciata completamente vuota. Questo luogo serve come sede del ritiro della Nazionale.

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Iniziative decise da Proença e Jesus

Il presidente della Federazione portoghese Pedro Proença ha coordinato queste iniziative. Anche il commissario tecnico Jorge Jesus ha partecipato alla decisione. I capitani Bernardo Silva, Rúben Dias e Bruno Fernandes hanno contribuito al piano. L'obiettivo è onorare un giocatore con 234 presenze e 146 gol.

Primati unici e riconoscimenti ufficiali

Ronaldo è il giocatore che ha giocato di più con una nazionale. Ha vinto un europeo nel 2016 e due Nations League. È l'unico calciatore ad aver segnato in sei Mondiali diversi. Questo record copre un periodo dal 2006 al 2026. Ha segnato almeno dieci gol ai Mondiali e agli Europei.

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Tributo UEFA e cori dei tifosi

Alla UEFA è stato autorizzato un secondo tributo al minuto 7. Questo gesto ricorda quanto avvenuto il 7 novembre all'Estádio José Alvalade di Lisbona. Durante la partita tra Sporting CP e Moreirense i tifosi hanno dedicato cori al campione. Le immagini di Ronaldo scorrono sui maxischermi durante i festeggiamenti.

Impatto emotivo per la squadra nazionale

Il Portogallo ha perso un punto nella classifica della Nations League a causa di questa partita. La partita contro la Danimarca è considerata fondamentale. I portoghesi vogliono continuare il loro cammino nel torneo. Ronaldo ha vinto il Pallone d'oro cinque volte. La sua presenza simbolica resta centrale per la squadra.