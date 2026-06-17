La partita tra il Portogallo e la Repubblica Democratica del Congo è stata caratterizzata da una grande tensione e da una grande differenza di livello tra le due squadre. Il Portogallo, guidato da Roberto Martinez, è considerato una delle favorite per la vittoria della Coppa del Mondo, mentre la Repubblica Democratica del Congo è guidata dal francese Sébastien Desabre e conta diversi calciatori naturalizzati.

Il Portogallo è pronto per affrontare la Repubblica Democratica del Congo nella prima partita del Girone K dei Mondiali 2026 . La nazionale portoghese, guidata da Roberto Martinez , è considerata una delle favorite per la vittoria della Coppa del Mondo.

Il giocatore più pagato di tutti i tempi, Cristiano Ronaldo, è probabilmente l'ultima chance per la leggenda portoghese di vincere la Coppa, pareggiando il conto con l'eterno rivale Leo Messi. Dall'altro lato della piramide sociale si trova la Repubblica Democratica del Congo, Paese da poco più di 1.100 dollari di PIL pro capite, uno dei più bassi del mondo.

La squadra congolese è guidata dal francese Sébastien Desabre e conta diversi calciatori naturalizzati, come il bel prospetto Noah Sadiki e il difensore e capitano Chancel Mbemba. I Leopardi avranno il compito di far sognare un Paese che in queste settimane si trova ad affrontare un'epidemia di Ebola che ha già fatto 130 morti accertati, ma i dati sono pesantemente sottostimati.

La prima volta che la Repubblica Democratica del Congo ha partecipato ai Mondiali fu nel 1974 sotto il nome di Zaire, quando perse tutte le partite. Questa volta, la squadra congolese è pronta a fare storia e a sorprendere i favoriti del Girone K





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