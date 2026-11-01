Positano, auto sfonda la ringhiera sulla statale Amalfitana: 23enne illeso

Incidente stradale a Positano sulla statale Amalfitana: un 23enne alla guida di un'Audi A3 sfonda la ringhiera ed esce illeso dall'abitacolo.

Un giovane di 23 anni è rimasto coinvolto in un grave incidente stradale a Positano, in Costiera Amalfitana, all'alba di domenica 1 novembre. Nonostante la violenza dell'impatto, il conducente è riuscito a uscire dall'abitacolo ed è rimasto illeso, mentre la sua auto si è fermata in una posizione pericolosa sul precipizio.

L'incidente è avvenuto lungo la strada statale 163 Amalfitana, in località Scoglio, nei pressi del bivio per Montepertuso. Il fatto ha riportato l'attenzione sulla sicurezza di questo tratto di strada costiera.

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Dinamica dell'incidente sulla statale Amalfitana

Per cause ancora da accertare, il 23enne ha perso il controllo della vettura, un'Audi A3, che è finita contro la barriera di protezione che delimita la carreggiata. L'impatto ha abbattuto la ringhiera nel punto colpito.

Dopo l'urto, la parte anteriore dell'automobile è rimasta sospesa oltre il margine della strada, sopra il precipizio sottostante. Il conducente, visibilmente sotto shock, è riuscito a mettersi in salvo senza riportare ferite.

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Intervento dei soccorsi e recupero del veicolo

Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco del distaccamento di Maiori e i carabinieri. I soccorritori hanno messo in sicurezza il mezzo, rimasto in una posizione estremamente precaria, prima di procedere al recupero.

Il recupero è stato effettuato con l'ausilio di un'autogrù. Le operazioni hanno richiesto diverse ore e hanno comportato l'interruzione della circolazione sulla strada statale, con disagi per chi transitava nella zona.

Indagini per chiarire cause e dinamica

Gli accertamenti delle forze dell'ordine dovranno chiarire le cause della perdita di controllo dell'auto. Solo al termine delle verifiche sarà possibile ricostruire l'esatta dinamica del sinistro.

La statale Amalfitana è una delle arterie più note della costiera, con tratti tortuosi e panoramici affacciati sul mare, dove la presenza di barriere e ringhiere svolge un ruolo fondamentale nella protezione di chi guida. Il episodio di Positano conferma quanto sia importante la prudenza alla guida su queste strade.