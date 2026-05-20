Posizione della banca sui piani di UniCredit e necessità di fusione

I soci della bank tedesca si stringono attorno al management, accusano le pressioni di UniCredit e propongono la necessità di una fusione con il gruppo italiano. Il presidente Jens Weidmann e l'a.d. Bettina Orlopp ribadiscono che l'offerta pubblica di scambio dell'istituto guidato da Andrea Orcel non riflette il valore di Commerzbank e che un piano vago e rischioso saranno posti all'attenzione. Nel caso di una fusione, Orlopp ha stimato l'impatto negativo sui ricavi di Commerzbank, minacciare la motivazione dei collaboratori e le relazioni fondamentali di Commerzbank.

I soci serrano le fila e si stringono attorno al management.

"Orlopp": pronti a trattare se la banca italiana offrirà un premio e presenterà un vero piano, sì a una Commerzbank indipendente. A Wiesbaden va in scena l'assemblea dell'orgoglio Commerzbank, scandito dai soci in fila già un'ora prima dell'inizio dei lavori e vestiti con il giallo di ordinanza, presente anche nello slogan ufficiale"We own yellow". E non mancano i cartelli"UniCredit go away", che cercano di esorcizzare la paura dell'invasore italiano.

La partecipazione è consistente: al RheinMain Congress Center ci sono 1.030 soci e il 41,84% del capitale, vale a dire circa il 70% delle azioni non riferibili a UniCredit, la cui esposizione potenziale complessiva supera il 40 per cento. La posizione della banca è chiara, lo ribadiscono il presidente Jens Weidmann e l'a.d.

Bettina Orlopp, in discorsi spesso interrotti dagli applausi dalla platea: i soci non devono aderire all'offerta pubblica di scambio dell'istituto guidato da Andrea Orcel perché non riflette il valore di Commerzbank, si basano su un piano vago e rischioso e hanno prospettive di creazione di valore inferiori a quelle della strategia stand alone"Momentum 2030". Orlopp, tuttavia, non chiude del tutto la porta e ribadisce la disponibilità di sedersi al tavolo delle trattative , ma solo se UniCredit offrirà un premio agli azionisti e metterà a punto un piano che riconosca i punti di forza e rispetti la strategia della banca tedesca.

La nostra raccomandazione è chiara: non accettate l’offerta di UniCredit – ha scandito Weidmann, spiegando ai soci che, "come azionisti di UniCredit", si troverebbero "in una posizione economica nettamente peggiore rispetto a quella che" avrebbero "in base alla partecipazione diretta in una Commerzbank indipendente". Anche le relazioni fondamentali di Commerzbank, basate sulla fiducia e sull’affidabilità, e la motivazione dei collaboratori sono gravemente minacciate.

Ogni aderente all'ops secondo Weidmann si espone così a "rischi considerevoli", tra cui "l'elevata esposizione ai titoli di Stato italiani, una quota nettamente più elevata di asset in sofferenza e un'attività in Russia ancora significativa". Da parte sua, Orlopp ha stimato che "l'impatto negativo" dei piani di UniCredit "sui ricavi" di Commerzbank "supererebbe nettamente il milione di euro".

Anche in caso di fusione, da parte della banca italiana "le perdite di redditività sono state notevolmente sottovalutate, il potenziale di riduzione dei costi è stato stimato in modo troppo ottimistico e gli oneri di ristrutturazione sarebbero in realtà molto più elevati".

"Fin dall'inizio", l'approccio di UniCredit "è stato caratterizzato da pressioni pubbliche e da un modo di procedere sempre più aggressivo", ha accusato ancora Orlopp, che si è detta comunque "disponibile al dialogo, a condizione che vi sia una reale volontà di discutere i punti da noi sollevati". Se ci sarà "il chiaro intento di offrire ai nostri azionisti un premio interessante e un piano che tenga conto dei fattori di successo del nostro modello di business e della nostra strategia di innovazione", ha concluso, "in tal caso, siamo pronti a sederci al tavolo delle trattative in qualsiasi momento"





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