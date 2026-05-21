Possibile revisione DG Regio a scapito della Lombardia?

Comparati all'opinione dell'assessore alla Regione Lombardia, che ne pensate?

La possibile revisione della Direzione generale politica regionale della Commissione europea (la DG Regio, il dipartimento che gestisce i fondi europei di coesione destinati alle Regioni ) preoccupa la Lombardia e il Comitato europeo delle Regioni , temendo che Bruxelles possa accentrare ulteriormente la gestione delle risorse attraverso gli Stati nazionali, riducendo il rapporto diretto con i territori.

Per questo motivo, abbiamo intervistato Guido Guidesi, assessore allo sviluppo economico della Regione Lombardia. Con loro condivisi il timore che una gestione centralizzata possa penalizzare la Lombardia e che, se i fondi europei di coesione venissero gestiti sempre più dagli Stati e sempre meno direttamente dalle Regioni, la Lombardia perderebbe capacità di incidere sulle politiche europee e rapidità di intervento.

Invece, ilkowska punta al rafforzamento delle Regioni, chiedendo la conferma delle risorse attuali e sostenendo che la flessibilità non significa centralizzazione, ma lasciare più spazio ai territori, che conoscono direttamente le necessità delle imprese. Infine, la Lombardia, insieme al Comitato europeo delle Regioni, chiede di mantenere il rapporto diretto tra Commissione europea e Regioni nella gestione dei fondi e aumentare la flessibilità degli strumenti europei





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