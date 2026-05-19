Possibili extra-incassi per lo Stato a causa dell’aumento degli scontrini fiscali

Tre settimane fa fu utilizzato lo strumento dell’Antitrust per tassare appena per una decina di giorni gli eventuali extra-incassi per lo Stato potrebbero derivare dall’aumento degli scontrini fiscali innescato dall’obbliganza per gli esercenti di collegare registratore di cassa e pagamenti elettronici. Secondo quanto riferito da un quotidiano, solo a 7 giorni dalla pubblicazione sul quotidiano 7 giorni dopo la pubblicazione è possibile trovare dei benefici che permettono di risparmiare il 20% sul nostro shop online e di accedere a tutti gli articoli del quotidiano tramite app e sito

Tre settimane fa fu utilizzato lo strumento dell' Antitrust , per tassare appena per una decina di giorni, gli eventuali extra-incassi per lo Stato potrebbero derivare dall’aumento degli scontrini fiscali innescato dall’obbligo per gli esercenti di collegare registratore di cassa e pagamenti elettronici.

Secondo quanto rivelato dal Messaggero, solo a 7 giorni dalla pubblicazione sul quotidiano 7 giorni dopo la pubblicazione i lettori potranno beneficiarsi di uno sconto del 20% sul nostro shop online e accedere a tutti gli articoli del quotidiano tramite app e sito. Inoltre, la Fondazione il Fatto Quotidiano offrirà un tesseramento a € 5,00, in meno rispetto agli € 20,00 previsti solitamente. Per wziąćadvanto di questo sconto, i lettori dovranno contattare la Fondazione tramite l’apposito link indicato





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